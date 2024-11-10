Перестрелка Анже и ПСЖ. Соболь не сыграл против Монако
9 ноября состоялись матчи 11-го тура Лиги 1
9 ноября прошли матчи 11-го тура Лиги 1.
В 18:00 «Страсбург» принимал «Монако».
За хозяев гол забил Гела Дуэ. Гости ответили дублем Эльесса Бен Сегира, а также голом Джорджа Иленикены.
Украинский защитник «Страсбурга» Эдуард Соболь провел весь матч на скамейке запасных.
В 22:00 состоялся матч между «Анже» и «ПСЖ».
За парижский клуб отметились дублями Ли Кан Ин и Брэдли Барколя. У хозяев ответили голами Эстебан Леполь и Эмманюэль Биумла.
Лига 1. 11-й тур.
Страсбург – Монако – 1:3
Голы: Дуэ, 29 – Бен Сегир, 79, 89, Иленикена, 90+1
Ланс – Нант – 3:2
Голы: Франковский, 21, Оджедиран, 86, Томассон, 90 – Саймон, 36, Коца, 71
Анже – ПСЖ – 2:4
Голы: Леполь, 90+1, Биумла, 90+7 – Ли Кан Ин, 17, 20 – Барколя, 31, 45+2
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