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Страсбург
09.11.2024 18:00 – FT 1 : 3
Монако
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Франция
10 ноября 2024, 00:08 | Обновлено 10 ноября 2024, 00:45
87
0

Перестрелка Анже и ПСЖ. Соболь не сыграл против Монако

9 ноября состоялись матчи 11-го тура Лиги 1

10 ноября 2024, 00:08 | Обновлено 10 ноября 2024, 00:45
87
0
Перестрелка Анже и ПСЖ. Соболь не сыграл против Монако
Getty Images/Global Images Ukraine. Анже - ПСЖ

9 ноября прошли матчи 11-го тура Лиги 1.

В 18:00 «Страсбург» принимал «Монако».

За хозяев гол забил Гела Дуэ. Гости ответили дублем Эльесса Бен Сегира, а также голом Джорджа Иленикены.

Украинский защитник «Страсбурга» Эдуард Соболь провел весь матч на скамейке запасных.

В 22:00 состоялся матч между «Анже» и «ПСЖ».

За парижский клуб отметились дублями Ли Кан Ин и Брэдли Барколя. У хозяев ответили голами Эстебан Леполь и Эмманюэль Биумла.

Лига 1. 11-й тур.

Страсбург – Монако – 1:3

Голы: Дуэ, 29 – Бен Сегир, 79, 89, Иленикена, 90+1

Ланс – Нант – 3:2

Голы: Франковский, 21, Оджедиран, 86, Томассон, 90 – Саймон, 36, Коца, 71

Анже – ПСЖ – 2:4

Голы: Леполь, 90+1, Биумла, 90+7 – Ли Кан Ин, 17, 20 – Барколя, 31, 45+2

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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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