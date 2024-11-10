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Англия
10 ноября 2024, 02:19 | Обновлено 10 ноября 2024, 02:23
53
0

Арне СЛОТ: «Ливерпуль показал больше терпения»

После 11-го тура «мерсисайдцы» оторвались от «Манчестер Сити» на 5 очков.

10 ноября 2024, 02:19 | Обновлено 10 ноября 2024, 02:23
53
0
Арне СЛОТ: «Ливерпуль показал больше терпения»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал победу над «Астон Виллой» в матче 11-го тура АПЛ, который состоялся 9 ноября.

«Игра была равной. У игроков было задание поймать соперника на контратаках. Мы сделали это дважды. По количеству моментов игра была равной, но по реализованным ударам мы победили.

В целом мне больше понравилась наша игра во втором тайме, потому что мы показали больше терпения.

Я не смотрю на матчи конкурентов, ведь нужно набирать свои очки. Да, хорошо, что мы оторвались на 5 очков, но сейчас мы думаем только о своей игре. Для меня важно, чтобы моя команда побеждала, и тогда результаты соперников не будут иметь значения», – цитирует Арне Слота ВВС.

Напоминаем, что «Ливерпуль» победил на выезде «Астон Виллу» с результатом 2:0.

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Арне Слот Ливерпуль Астон Вилла Астон Вилла - Ливерпуль
Олександр Сільченко Источник: BBC
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