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  4. Красная карточка погубила Севилью. Леганес минимально победил
Испания
09 ноября 2024, 23:52 |
22
0

Красная карточка погубила Севилью. Леганес минимально победил

Матч закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев

09 ноября 2024, 23:52 |
22
0
Красная карточка погубила Севилью. Леганес минимально победил
Getty Images/Global Images Ukraine. Леганес - Севилья

Вечером 9 ноября состоялся матч 13-го тура Ла Лиги между «Леганесом» и «Севильей».

Игра прошла на «Эстадио Мунисипале ду Бутарке» в Леганесе.

Единственный гол в поединке забил Мигель де ла Фуэнте на 82-й минуте с пенальти. Люсьен Агуме из «Севильи» получил прямую красную карточку.

в турнирной таблице «Леганес», имея в своем активе 14 очков, занимает 14-ю позицию.«Севилья» набрала 15 очков и занимает 13 место.

Ла Лига. 13-й тур. 9 ноября

Леганес – Севилья – 1:0

Гол: де ла Фуэнте, 82 (пен)

Удаление: Агуме, 81

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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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