Испания09 ноября 2024, 23:52 |
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Красная карточка погубила Севилью. Леганес минимально победил
Матч закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев
09 ноября 2024, 23:52 |
22
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Вечером 9 ноября состоялся матч 13-го тура Ла Лиги между «Леганесом» и «Севильей».
Игра прошла на «Эстадио Мунисипале ду Бутарке» в Леганесе.
Единственный гол в поединке забил Мигель де ла Фуэнте на 82-й минуте с пенальти. Люсьен Агуме из «Севильи» получил прямую красную карточку.
в турнирной таблице «Леганес», имея в своем активе 14 очков, занимает 14-ю позицию.«Севилья» набрала 15 очков и занимает 13 место.
Ла Лига. 13-й тур. 9 ноября
Леганес – Севилья – 1:0
Гол: де ла Фуэнте, 82 (пен)
Удаление: Агуме, 81
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