Красная карточка погубила Севилью. Леганес минимально победил

Вечером 9 ноября состоялся матч 13-го тура Ла Лиги между «Леганесом» и «Севильей».

Игра прошла на «Эстадио Мунисипале ду Бутарке» в Леганесе.

Единственный гол в поединке забил Мигель де ла Фуэнте на 82-й минуте с пенальти. Люсьен Агуме из «Севильи» получил прямую красную карточку.

в турнирной таблице «Леганес», имея в своем активе 14 очков, занимает 14-ю позицию.«Севилья» набрала 15 очков и занимает 13 место.

Ла Лига. 13-й тур. 9 ноября

Леганес – Севилья – 1:0

Гол: де ла Фуэнте, 82 (пен)

Удаление: Агуме, 81