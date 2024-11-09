В погоне за Скудетто. Ювентус победил Торино в домашнем дерби в Серии А
Победу туринцам принес Тимоти Веа и Кенан Йылдыз
Сегодня, 9 ноября, стартовал 12-й тур чемпионата Италии по футболу 2024/25.
Состоялось туринское дерби между «Ювентусом» и «Торино». Судьбу матча решили два точных удара. Сначала забил хавбек «Ювентуса» Тимоти Веа на 18-й минуте, а все вопросы о победителе снял Кенан Йилдиз на 84-й.
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«Зебры» продолжают борьбу за Скудетто. Туринцы сократили отставание от лидирующего «Наполи» до одного очка, однако подопечные Конте еще свой матч в туре не сыграли. «Торино» же остался на 11-й позиции с 14 очками.
Серия А. 12-й тур, 9 ноября.
Ювентус – Торино – 2:0
Голы: Веа, 18, Йилдиз, 84.
Ювентус – Перин, Камбьязо, Калулу, Гатти, Савона (Данило, 87), Тюрам, Локателли, Копмейнерс, Веа, Йылдыз (Маккенни, 86), Влахович (Франсишку Консейсау, 73).
Торино – Милинкович-Савич, Мазина, Коко, Валюкевич (Войвода, 64), Лазаро (Карамо, 82), Педерсен (Соса, 75), Илич (Гинейтис, 46), Риччи (Нджи, 64), Линетти, Санабрия, Влашич.
FT |⌛| Il Derby della Mole è nostro. ⚪⚫@EASPORTSFC #JuveToro pic.twitter.com/MJWZcLQAQN— JuventusFC (@juventusfc) November 9, 2024
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