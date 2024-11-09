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Чемпионат Италии
Ювентус
09.11.2024 21:45 – FT 2 : 0
Торино
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Италия
09 ноября 2024, 23:39 | Обновлено 09 ноября 2024, 23:54
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В погоне за Скудетто. Ювентус победил Торино в домашнем дерби в Серии А

Победу туринцам принес Тимоти Веа и Кенан Йылдыз

09 ноября 2024, 23:39 | Обновлено 09 ноября 2024, 23:54
62
0
В погоне за Скудетто. Ювентус победил Торино в домашнем дерби в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Ювентус – Торино

Сегодня, 9 ноября, стартовал 12-й тур чемпионата Италии по футболу 2024/25.

Состоялось туринское дерби между «Ювентусом» и «Торино». Судьбу матча решили два точных удара. Сначала забил хавбек «Ювентуса» Тимоти Веа на 18-й минуте, а все вопросы о победителе снял Кенан Йилдиз на 84-й.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Зебры» продолжают борьбу за Скудетто. Туринцы сократили отставание от лидирующего «Наполи» до одного очка, однако подопечные Конте еще свой матч в туре не сыграли. «Торино» же остался на 11-й позиции с 14 очками.

Серия А. 12-й тур, 9 ноября.

Ювентус – Торино – 2:0

Голы: Веа, 18, Йилдиз, 84.

Ювентус – Перин, Камбьязо, Калулу, Гатти, Савона (Данило, 87), Тюрам, Локателли, Копмейнерс, Веа, Йылдыз (Маккенни, 86), Влахович (Франсишку Консейсау, 73).

Торино – Милинкович-Савич, Мазина, Коко, Валюкевич (Войвода, 64), Лазаро (Карамо, 82), Педерсен (Соса, 75), Илич (Гинейтис, 46), Риччи (Нджи, 64), Линетти, Санабрия, Влашич.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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Тимоти Веа чемпионат Италии по футболу Серия A Ювентус Торино Ювентус - Торино Кенан Йылдыз
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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