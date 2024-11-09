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Чемпионат Испании
Вильярреал
09.11.2024 17:15 – FT 3 : 0
Алавес
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Испания
09 ноября 2024, 23:28 |
38
0

Игра в одни ворота. Вильярреал без проблем одолел Алавес

Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу Желтой субмарины

09 ноября 2024, 23:28 |
38
0
Игра в одни ворота. Вильярреал без проблем одолел Алавес
Getty Images/Global Images Ukraine. Вильярреал - Алавес

9 ноября состоялся матч 13-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Алавесом».

Игра прошла на «Эстадио де ла Керамика» в Вильярреале.

За хозяев голы забили Ильяс Ахомаш, Дани Парехо и Санти Коменсанья. Гости затруднились ответить забитым голом.

В турнирной таблице «Вильярреал» занимает третье место, имея в своем активе 24 очка. «Алавес» набрал 13 очков и занимает 14 место.

Ла Лига. 13-й тур. 9 ноября

Вильреал – Алавес – 3:0

Голы: Ахомаш, 38, Парехо, 81 (пен), Коменсанья, 90

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Комесана (Вильярреал).
81’
ГОЛ ! С пенальти забил Даниэль Парехо (Вильярреал).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Ильяс Ахомаш (Вильярреал).
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Вильярреал Алавес Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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