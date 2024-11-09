09.11.2024 17:15 – FT 3 : 0
Испания09 ноября 2024, 23:28 |
38
0
Игра в одни ворота. Вильярреал без проблем одолел Алавес
Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу Желтой субмарины
09 ноября 2024, 23:28 |
38
0
9 ноября состоялся матч 13-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Алавесом».
Игра прошла на «Эстадио де ла Керамика» в Вильярреале.
За хозяев голы забили Ильяс Ахомаш, Дани Парехо и Санти Коменсанья. Гости затруднились ответить забитым голом.
В турнирной таблице «Вильярреал» занимает третье место, имея в своем активе 24 очка. «Алавес» набрал 13 очков и занимает 14 место.
Ла Лига. 13-й тур. 9 ноября
Вильреал – Алавес – 3:0
Голы: Ахомаш, 38, Парехо, 81 (пен), Коменсанья, 90
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Комесана (Вильярреал).
81’
ГОЛ ! С пенальти забил Даниэль Парехо (Вильярреал).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Ильяс Ахомаш (Вильярреал).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 ноября 2024, 21:50 4
Защитник киевлян отреагировал на критику фанатов после матча Лиги Европы
Футбол | 09 ноября 2024, 17:22 76
Три гола защитника принесли победу команде Руслана Ротаня
Футбол | 08.11.2024, 23:55
Футбол | 09.11.2024, 16:33
Бокс | 09.11.2024, 09:10
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.11.2024, 12:43
08.11.2024, 07:16 48
08.11.2024, 06:23 77
08.11.2024, 10:03 2
08.11.2024, 22:51 5
08.11.2024, 16:05 43
08.11.2024, 21:10 22