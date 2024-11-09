Довбик снова останется без тренера. Заменить Юрича может легенда футбола

10 ноября на «Стадио Олимпико» пройдет матч 12-го тура Серии А Италии, в котором «Рома» встретится с «Болоньей». Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

По информации авторитетного итальянского издания La Gazzetta dello Sport, этот матч станет последним для наставника «волков» Ивана Юрича. Руководство римлян приняло решение уволить тренера после матча.

Сейчас боссы «волков» имеют два кандидата на замену Юричу – это экс-тренер «Манчестер Сити» и сборной Италии Роберто Манчини и легенда «Челси» Фрэнк Лэмпард.