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  4. Довбик снова останется без тренера. Заменить Юрича может легенда футбола
Италия
09 ноября 2024, 22:25 | Обновлено 09 ноября 2024, 22:44
2742
3

Довбик снова останется без тренера. Заменить Юрича может легенда футбола

Иван Юрич завтра проведет последний матч в качестве наставника «волков»

09 ноября 2024, 22:25 | Обновлено 09 ноября 2024, 22:44
2742
3
Довбик снова останется без тренера. Заменить Юрича может легенда футбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Юрич

10 ноября на «Стадио Олимпико» пройдет матч 12-го тура Серии А Италии, в котором «Рома» встретится с «Болоньей». Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

По информации авторитетного итальянского издания La Gazzetta dello Sport, этот матч станет последним для наставника «волков» Ивана Юрича. Руководство римлян приняло решение уволить тренера после матча.

Сейчас боссы «волков» имеют два кандидата на замену Юричу – это экс-тренер «Манчестер Сити» и сборной Италии Роберто Манчини и легенда «Челси» Фрэнк Лэмпард.

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Дмитро Олійник Источник: La Gazzetta dello Sport
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Комментарии 3
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Микола Захарченко
Манчіні звичайно топ і кращий варіант , але й запити по зарплаті будуть амбітні . А Лемпард це ще " кіт у мішку "...
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+4
Saar
Манчіні!
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+4
VovanSidorovi4
Повезло Довбику с разными тренерами познакомиться
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+1
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