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Украина. Премьер лига
09 ноября 2024, 21:37 | Обновлено 09 ноября 2024, 22:08
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Левый Берег заполнит паузу спаррингом с Полесьем

Киевлян в следующем туре ждет игра с «Рухом»

09 ноября 2024, 21:37 | Обновлено 09 ноября 2024, 22:08
109
0
Левый Берег заполнит паузу спаррингом с Полесьем
ФК Левый берег

Как стало известно Sport.ua, после поединка 13 тура УПЛ – с «Ингульцом» – футболистам «Левого Берега» было предоставлено три выходных дня.

По имеющимся данным, паузу в УПЛ, вызванную матчами сборных, подопечные Виталия Первака заполнят контрольным матчем с «Полесьем», который состоится 17 ноября. Все футболисты в строю и это поможет качественно подготовиться к очередному календарному противостоянию – с «Рухом». Этот матч «Левый Берег» проведет на «Арене-Львов» 24 ноября.

Ранее мы сообщали, что наставник «Левого Берега» Виталий Первак поделился своими впечатлениями о поединке 13 тура УПЛ – с «Ингульцом».

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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