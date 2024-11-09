Левый Берег заполнит паузу спаррингом с Полесьем
Киевлян в следующем туре ждет игра с «Рухом»
Как стало известно Sport.ua, после поединка 13 тура УПЛ – с «Ингульцом» – футболистам «Левого Берега» было предоставлено три выходных дня.
По имеющимся данным, паузу в УПЛ, вызванную матчами сборных, подопечные Виталия Первака заполнят контрольным матчем с «Полесьем», который состоится 17 ноября. Все футболисты в строю и это поможет качественно подготовиться к очередному календарному противостоянию – с «Рухом». Этот матч «Левый Берег» проведет на «Арене-Львов» 24 ноября.
Ранее мы сообщали, что наставник «Левого Берега» Виталий Первак поделился своими впечатлениями о поединке 13 тура УПЛ – с «Ингульцом».
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