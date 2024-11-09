Тренер Левого Берега: «Претензии Ингульца к судьям – безосновательны»
Тренер киевлян – об итогах матча против «Ингульца»
Наставник «Левого Берега» Виталий Первак эксклюзивно для Sport.ua поделился своими впечатлениями о поединке 13 тура УПЛ – с «Ингульцом», в котором была зафиксирована ничья – 0:0:
«Нас снова подвела реализация. Только когда отточим последний пас, исправим прицел, то сможем рассчитывать на победы. С другой стороны, у «Ингульца» также были голевые моменты, поэтому подписание мирного соглашения – справедливое.
Как по мне, судейская бригада хорошо справилась со своими обязанностями и нарекания гостей на неназначенный пенальти и аннулированный гол – безосновательны.
Было много желания, борьбы и ошибок со стороны обеих команд. «Ингулец» больше рассчитывал на агрессию после длинных передач, иногда было трудно, но все же, сохранили свои владения нетронутыми.
У нас из-за дисквалификации не играл опорный полузащитник Дедух, но с его функциями хорошо справился Косовский.
Отчетный поединок был информационно богатым, есть над чем работать».
Сейчас «Левый Берег» занимает 14 место в УПЛ, набрав девять очков.
Ранее президент «Ингульца» Александр Поворознюк заявил, что его команда должна была бить пенальти в игре с «Левым Берегом».
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