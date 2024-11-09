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  4. Тренер Левого Берега: «Претензии Ингульца к судьям – безосновательны»
Украина. Премьер лига
09 ноября 2024, 13:37 |
233
0

Тренер Левого Берега: «Претензии Ингульца к судьям – безосновательны»

Тренер киевлян – об итогах матча против «Ингульца»

09 ноября 2024, 13:37 |
233
0
Тренер Левого Берега: «Претензии Ингульца к судьям – безосновательны»
ФК Левый Берег. Виталий Первак

Наставник «Левого Берега» Виталий Первак эксклюзивно для Sport.ua поделился своими впечатлениями о поединке 13 тура УПЛ – с «Ингульцом», в котором была зафиксирована ничья – 0:0:

«Нас снова подвела реализация. Только когда отточим последний пас, исправим прицел, то сможем рассчитывать на победы. С другой стороны, у «Ингульца» также были голевые моменты, поэтому подписание мирного соглашения – справедливое.

Как по мне, судейская бригада хорошо справилась со своими обязанностями и нарекания гостей на неназначенный пенальти и аннулированный гол – безосновательны.

Было много желания, борьбы и ошибок со стороны обеих команд. «Ингулец» больше рассчитывал на агрессию после длинных передач, иногда было трудно, но все же, сохранили свои владения нетронутыми.

У нас из-за дисквалификации не играл опорный полузащитник Дедух, но с его функциями хорошо справился Косовский.

Отчетный поединок был информационно богатым, есть над чем работать».

Сейчас «Левый Берег» занимает 14 место в УПЛ, набрав девять очков.

Ранее президент «Ингульца» Александр Поворознюк заявил, что его команда должна была бить пенальти в игре с «Левым Берегом».

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судейство судьи (арбитры) чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Левый Берег Киев Левый Берег - Ингулец Виталий Первак инсайд
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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