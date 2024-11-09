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  4. У игрока Динамо серьезные проблемы с дисциплиной. Его перевели в дубль
Украина. Премьер лига
09 ноября 2024, 20:42 |
1680
0

У игрока Динамо серьезные проблемы с дисциплиной. Его перевели в дубль

Бенито на правах аренды выступает за «Зарю»

09 ноября 2024, 20:42 |
1680
0
У игрока Динамо серьезные проблемы с дисциплиной. Его перевели в дубль
ФК Заря. Бенито

Игрок луганской «Зари» нигериец Бенито больше не сгенерируется с основным составом команды и переведен в дубль.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, Бенито, который арендован «Зарей» у киевского «Динамо», систематически опаздывал на тренировки, в которых впоследствии участвовал без чрезмерного желания.

Если главный тренер «Зари» Младен Бартулович не изменит свое мнение, зимой ивуариец будет просить «Динамо» вернуть его из аренды.

В этом сезоне «Бенито» провел восемь матчей за «Зарю» и сделал три ассиста.

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Заря Луганск Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Бенито Игорь Бурбас
Дмитро Олійник Источник: Игорь Бурбас
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