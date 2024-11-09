У игрока Динамо серьезные проблемы с дисциплиной. Его перевели в дубль

Игрок луганской «Зари» нигериец Бенито больше не сгенерируется с основным составом команды и переведен в дубль.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, Бенито, который арендован «Зарей» у киевского «Динамо», систематически опаздывал на тренировки, в которых впоследствии участвовал без чрезмерного желания.

Если главный тренер «Зари» Младен Бартулович не изменит свое мнение, зимой ивуариец будет просить «Динамо» вернуть его из аренды.

В этом сезоне «Бенито» провел восемь матчей за «Зарю» и сделал три ассиста.