Украина. Премьер лига09 ноября 2024, 20:42 |
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У игрока Динамо серьезные проблемы с дисциплиной. Его перевели в дубль
Бенито на правах аренды выступает за «Зарю»
09 ноября 2024, 20:42 |
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Игрок луганской «Зари» нигериец Бенито больше не сгенерируется с основным составом команды и переведен в дубль.
По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, Бенито, который арендован «Зарей» у киевского «Динамо», систематически опаздывал на тренировки, в которых впоследствии участвовал без чрезмерного желания.
Если главный тренер «Зари» Младен Бартулович не изменит свое мнение, зимой ивуариец будет просить «Динамо» вернуть его из аренды.
В этом сезоне «Бенито» провел восемь матчей за «Зарю» и сделал три ассиста.
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