Два известных легионера Зари переведены в дубль. Какова причина?

Два игрока луганской «Зари», нигериец Бенито и сенегалец Алиун Ндур больше не тренируются с основным составом команды.

По информации ТаТоТаке, оба известных легионера были переведены в команду Заря U-19.

Такое решение принял главный тренер «Зари» Младен Бартулович, и оно было продиктовано исключительно спортивными причинами, в том числе игровой формой игроков. Отмечается, что никаких нарушений дисциплины со стороны футболистов не было, и решение не связано с аспектами поведения.

Теперь Бенито и Ндур будут иметь возможность улучшать игровой тонус в составе юношеской команды, чтобы вернуться в основную команду.

В текущем сезоне Бенито сыграл за Зорю 7 матчей УПЛ и 1 поединок Кубка, а Ндур провел 1 игру УПЛ и 1 встречу Кубка.