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  4. Два известных легионера Зари переведены в дубль. Какова причина?
Украина. Премьер лига
01 ноября 2024, 14:59 | Обновлено 01 ноября 2024, 15:15
991
0

Два известных легионера Зари переведены в дубль. Какова причина?

Бенито и Алиун Ндур будут тренироваться с командой Заря U-19

01 ноября 2024, 14:59 | Обновлено 01 ноября 2024, 15:15
991
0
Два известных легионера Зари переведены в дубль. Какова причина?
ФК Заря. Бенито

Два игрока луганской «Зари», нигериец Бенито и сенегалец Алиун Ндур больше не тренируются с основным составом команды.

По информации ТаТоТаке, оба известных легионера были переведены в команду Заря U-19.

Такое решение принял главный тренер «Зари» Младен Бартулович, и оно было продиктовано исключительно спортивными причинами, в том числе игровой формой игроков. Отмечается, что никаких нарушений дисциплины со стороны футболистов не было, и решение не связано с аспектами поведения.

Теперь Бенито и Ндур будут иметь возможность улучшать игровой тонус в составе юношеской команды, чтобы вернуться в основную команду.

В текущем сезоне Бенито сыграл за Зорю 7 матчей УПЛ и 1 поединок Кубка, а Ндур провел 1 игру УПЛ и 1 встречу Кубка.

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Заря Луганск Бенито Алиун Ндур Заря Луганск U-19 Младен Бартулович ТаТоТаке
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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