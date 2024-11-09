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  4. УАФ оштрафовала Шахтер и Поворознюка. Известно за что и на сколько
Украина. Премьер лига
09 ноября 2024, 20:15 |
1327
1

УАФ оштрафовала Шахтер и Поворознюка. Известно за что и на сколько

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял ряд решений

09 ноября 2024, 20:15 |
1327
1
УАФ оштрафовала Шахтер и Поворознюка. Известно за что и на сколько
Александр Поворознюк

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял ряд решений, в частности штрафы получили донецкий «Шахтер» и президент «Ингульца» Александра Поворознюка.

Решение КДК УАФ:

– рассмотрев материалы о неподобающем поведении болельщиков ФК «Верес» (Ровно) во время матча 9-го тура Украинской Премьер-Лиги ФК «Верес» (Ровно) – ФК «Заря» (Луганск), который состоялся 5 октября 2024 года, обязал ФК «Верес» (Ровно) оплатить обязательный денежный взнос в размере 200 000 (двести тысяч) гривен (за осуществление скандирований дискриминационного характера). В случае повторения к клубу могут быть применены нефинансовые санкции, в том числе проведение матча/матчей без болельщиков;

– рассмотрев материалы, предоставленные комитетом по этике и честной игре, относительно возможного нарушения Кодекса этики и честной игры УАФ В. А. Лютым, отстранил В. А. Лютого от выполнения официальных функций делегата УАФ сроком на 6 (шесть) месяцев (за поведение, которое вредит репутации УАФ; за несоблюдение требований Кодекса этики и честной игры УАФ, а именно – относительно обязанности воздерживаться от любых действий или поведения, которые могут привести к подозрению в неподобающем поведении);

– рассмотрев материалы, предоставленные комитетом по этике и честной игре, относительно возможного нарушения Кодекса этики и честной игры УАФ А. Г. Поворознюком, обязал А. Г. Поворознюка, обязал А. Г. Поворознюка оплатить обязательный денежный взнос в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) гривен (за несоблюдение требований Кодекса этики и честной игры УАФ, а именно: проявлять уважение к коллегам, соперникам, арбитрам, официальным представителям, сотрудникам футбольных структур, представителям средств массовой информации, болельщикам и т.д.; не допускать пренебрежительных действий по отношению друг к другу, оскорблений, унижения чести и достоинства участников футбольного действа, осознавая вредность последствий от эмоциональных высказываний и негативного поведения);

– рассмотрев материалы по удалению футболиста ФК «Заря» (Луганск) Габриэля Эскиньи во время матча VBET Кубка Украины по футболу сезона-2024/2025 ФК «Шахтер» (Донецк) – ФК «Заря» (Луганск), который состоялся 30 октября 2024 года, отстранил футболиста от участия в соревнованиях на 2 (два) матча (за серьезное игровое нарушение);

– рассмотрев материалы по удалению футболиста СК «Полтава» (Полтава) Дмитрия Щербака во время матча 15-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд первой лиги СК «Полтава» (Полтава) – ФК «Кудривка» (Кудривка), который состоялся 2 ноября 2024 года, отстранил футболиста от участия в соревнованиях на 3 (три) матча (за жестокое поведение);

– рассмотрев материалы по удалению футболиста ФК «Виктория» (Сумы) Станислава Шарая во время матча 15-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд первой лиги ФК «Виктория» (Сумы) – ФСК «Мариуполь» (Мариуполь), который состоялся 3 ноября 2024 года, отстранил футболиста от участия в соревнованиях на 3 (три) матча (за жестокое поведение);

– рассмотрев материалы о возможных нарушениях регламентных норм ФК «Шахтер» (Донецк) после матча 12-го тура VBET Украинской Премьер-Лиги ФК «Шахтер» (Донецк) ФК «Черноморец» (Одесса), который состоялся 2 ноября 2024 года, обязал ФК «Шахтер» (Донецк) уплатить обязательный денежный взнос в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) гривен (за повторную неявку футболиста ФК «Шахтер» (Донецк) на флеш-интервью).

Ранее УАФ наказала «Рух» двумя штрафами.

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Александр Поворознюк штрафы КДК УАФ Украинская ассоциация футбола Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу
Дмитро Олійник Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Burevestnik
не царське це діло ходити на якесь фреш інтерву  
придумали якусь ....ю  
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