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  4. Богдан Леднев рассказал о подготовке к матчу с Динамо
Украина. Премьер лига
09 ноября 2024, 20:11 |
380
0

Богдан Леднев рассказал о подготовке к матчу с Динамо

Полузащитник «Полесье» – о подготовке к матчу с киевским клубом

09 ноября 2024, 20:11 |
380
0
Богдан Леднев рассказал о подготовке к матчу с Динамо
ФК Полесье. Богдан Леднев

10 ноября в 18:00 состоится матч 13-го тура УПЛ между «Динамо» и «Полесьям». Полузащитник житомирской команды Богдан Леднев рассказал, как проходит подготовка к матчу:

– Богдан, как сегодня потренировались? Как прошла тренировка?

– Хорошо, наработали моменты, которые будем делать в игре. Так что продуктивное воскресенье можно сказать. Это уже одна из заключительных тренировок перед игрой.

– В каком вообще моральном и физическом состоянии подходит команда к поединку с «Динамо»?

– У нас был полный недельный цикл, поэтому хорошо подготовились и морально мы понимаем, что будем играть с «Динамо» Киев. Такие матчи для каждого футболиста важны, потому что интересно играть с таким соперником.

– А для тебя особенно важны? Или я ошибаюсь?

– Конечно, такой матч с бывшей командой всегда особенный. На подобные матчи двойная мотивация и интерес. Все хотят играть в увлекательный футбол. Не тогда, когда все обороняются, а когда команда тоже атакует. Тем более что там хорошие футболисты.

– Три ключевых пункта чем сильное «Динамо»?

– Хороший подбор исполнителей, два равноценных состава можно сказать, контратаки наверное, атакующая линия сильная и оборона – хорошая команда. На первом месте сейчас идет – интересно с ними будет играть.

– Что нужно для того, чтобы получить положительный результат в этом матче для «Полесья»?

– Играть агрессивно с первых минут и выполнять эти наставления, которые мы нарабатывали на этой неделе. Мы же не просто так наигрывали это – если это сложится – все может сложиться положительно для нас.

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Богдан Леднев Полесье Житомир Динамо Киев Динамо - Полесье чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Іван Распутін Источник: ФК Полесье
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