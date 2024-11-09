Богдан Леднев рассказал о подготовке к матчу с Динамо

10 ноября в 18:00 состоится матч 13-го тура УПЛ между «Динамо» и «Полесьям». Полузащитник житомирской команды Богдан Леднев рассказал, как проходит подготовка к матчу:

– Богдан, как сегодня потренировались? Как прошла тренировка?

– Хорошо, наработали моменты, которые будем делать в игре. Так что продуктивное воскресенье можно сказать. Это уже одна из заключительных тренировок перед игрой.

– В каком вообще моральном и физическом состоянии подходит команда к поединку с «Динамо»?

– У нас был полный недельный цикл, поэтому хорошо подготовились и морально мы понимаем, что будем играть с «Динамо» Киев. Такие матчи для каждого футболиста важны, потому что интересно играть с таким соперником.

– А для тебя особенно важны? Или я ошибаюсь?

– Конечно, такой матч с бывшей командой всегда особенный. На подобные матчи двойная мотивация и интерес. Все хотят играть в увлекательный футбол. Не тогда, когда все обороняются, а когда команда тоже атакует. Тем более что там хорошие футболисты.

– Три ключевых пункта чем сильное «Динамо»?

– Хороший подбор исполнителей, два равноценных состава можно сказать, контратаки наверное, атакующая линия сильная и оборона – хорошая команда. На первом месте сейчас идет – интересно с ними будет играть.

– Что нужно для того, чтобы получить положительный результат в этом матче для «Полесья»?

– Играть агрессивно с первых минут и выполнять эти наставления, которые мы нарабатывали на этой неделе. Мы же не просто так наигрывали это – если это сложится – все может сложиться положительно для нас.