Арне СЛОТ: «В последних двух домашних играх атмосфера была особенной»
Наставник «Ливерпуля» в восторге от фанатов «мерсисайдцев»
Вечером 9 ноября состоится матч 11-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Астон Виллой». Главный тренер мерсисайдцев Арне Слот усилился о поддержке на матче:
«В последних двух домашних играх атмосфера была особенной. В моменты, когда мы действительно нуждались в них, болельщики давали нам дополнительный толчок, который нам потребовался, и в целом поддержка была невероятной.
Я никогда не хотел бы требовать слишком многого от людей, которые уже дали столько, но если атмосфера даже приблизится сегодня, это нам очень поможет».
В предыдущем матче «Ливерпуль» разгромил «Байер» (4:0) в рамках 4-го тура Лиги чемпионов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер сборной Украины считает Киев своим домом
Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals