Арне СЛОТ: «В последних двух домашних играх атмосфера была особенной»

Вечером 9 ноября состоится матч 11-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Астон Виллой». Главный тренер мерсисайдцев Арне Слот усилился о поддержке на матче:

«В последних двух домашних играх атмосфера была особенной. В моменты, когда мы действительно нуждались в них, болельщики давали нам дополнительный толчок, который нам потребовался, и в целом поддержка была невероятной.

Я никогда не хотел бы требовать слишком многого от людей, которые уже дали столько, но если атмосфера даже приблизится сегодня, это нам очень поможет».

В предыдущем матче «Ливерпуль» разгромил «Байер» (4:0) в рамках 4-го тура Лиги чемпионов.