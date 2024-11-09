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  4. Арне СЛОТ: «В последних двух домашних играх атмосфера была особенной»
Англия
09 ноября 2024, 19:52 |
154
0

Арне СЛОТ: «В последних двух домашних играх атмосфера была особенной»

Наставник «Ливерпуля» в восторге от фанатов «мерсисайдцев»

09 ноября 2024, 19:52 |
154
0
Арне СЛОТ: «В последних двух домашних играх атмосфера была особенной»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Вечером 9 ноября состоится матч 11-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Астон Виллой». Главный тренер мерсисайдцев Арне Слот усилился о поддержке на матче:

«В последних двух домашних играх атмосфера была особенной. В моменты, когда мы действительно нуждались в них, болельщики давали нам дополнительный толчок, который нам потребовался, и в целом поддержка была невероятной.

Я никогда не хотел бы требовать слишком многого от людей, которые уже дали столько, но если атмосфера даже приблизится сегодня, это нам очень поможет».

В предыдущем матче «Ливерпуль» разгромил «Байер» (4:0) в рамках 4-го тура Лиги чемпионов.

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Іван Распутін Источник: ФК Ливерпуль
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