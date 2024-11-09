Венеция – Парма – 1:2. Кто остался на последнем месте? Видео голов
Смотрите видеообзор матча 12-го тура итальянской Серии А
9 ноября состоялся матч 12-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Венеция» и «Парма». Гости пропустили первыми, однако сумели вырвать победу со счетом 2:1.
Форвард хозяев Николусси забил уже на 5-й минуте, но «Парма» быстро сравняла счет. На 17-й минуте защитник Валери востсановил паритет. Победный гол записал на свой счет форвард гостей Бонни – отличился на 69-й минуте.
«Венеция» проваливает текущий сезон – команда набрала 8 баллов и замыкает турнирную таблицу.
Чемпионат Италии, 12-й тур. 9 ноября
Венеция – Парма – 1:2
Голы: Николусси, 5 – Валери, 17, Бонни, 69
Видеообзор матча:
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