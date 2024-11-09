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Венеция
09.11.2024 16:00 – FT 1 : 2
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Италия
09 ноября 2024, 19:31 |
62
0

Венеция – Парма – 1:2. Кто остался на последнем месте? Видео голов

Смотрите видеообзор матча 12-го тура итальянской Серии А

09 ноября 2024, 19:31 |
62
0
Венеция – Парма – 1:2. Кто остался на последнем месте? Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Венеция – Парма

9 ноября состоялся матч 12-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Венеция» и «Парма». Гости пропустили первыми, однако сумели вырвать победу со счетом 2:1.

Форвард хозяев Николусси забил уже на 5-й минуте, но «Парма» быстро сравняла счет. На 17-й минуте защитник Валери востсановил паритет. Победный гол записал на свой счет форвард гостей Бонни – отличился на 69-й минуте.

«Венеция» проваливает текущий сезон – команда набрала 8 баллов и замыкает турнирную таблицу.

Чемпионат Италии, 12-й тур. 9 ноября

Венеция – Парма – 1:2

Голы: Николусси, 5 – Валери, 17, Бонни, 69

Видеообзор матча:

Фотогалерея:

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чемпионат Италии по футболу Серия A Парма Венеция видео голов и обзор
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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