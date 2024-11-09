«Это проблема». Анчелотти – об игре Реала с ассистом и клиншитом от Лунина

В субботу, 9 ноября 2024 года, состоялся матч 13-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Осасуной». Победу со счетом 4:0 одержали хозяева поля.

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Украинский вратарь «сливочных» Андрей Лунин вышел в стартовом составе королевского клуба, отдал голевую передачу, сделал 1 перехват и 0 сейвов.

После завершения матча наставник «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал этот поединок.

«Трансферы в январе? Не знаю, мы собираемся это оценить. Сейчас ничего не нужно делать, мы постараемся восстановить максимальное количество игроков, а затем мы оценим, что мы можем сделать в январе.

Рауль Асенсио сегодня играл очень хорошо, с особенной отдачей. Он отдал результативную передачу во время второго гола, это был приятный сюрприз, и мы должны поблагодарить за работу, которую с ним проделали в молодежной команде, особенно спасибо тренеру Раулю Гонсалесу, который очень хорошо поработал с игроком, который нам нужен в этот момент.

Сейчас я не думаю о трансферном рынке. До рождественского перерыва у нас есть игры, чтобы подготовиться с теми игроками, которые у нас есть. Сегодня Вальверде играл на позиции правого защитника, что, по моему мнению, очень хорошо, Рауль Асенсио внес значительный вклад в победу.

Три травмы в первом тайме... такое бывает довольно редко. Из-за нынешнего расписания футболисты на игры выходят менее свежими, чем обычно, и риск травм выше. Это большая проблема, которая касается не только нас», – сказал Анчелотти.