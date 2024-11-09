Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Николай ГАЙДУЧИК: «Мы можем бороться за высшие позиции в турнирной таблице»
Украина. Премьер лига
09 ноября 2024, 18:27 |
206
0

Николай ГАЙДУЧИК: «Мы можем бороться за высшие позиции в турнирной таблице»

Нападающий «Вереса» – о матче с «Рухом»

09 ноября 2024, 18:27 |
206
0
Николай ГАЙДУЧИК: «Мы можем бороться за высшие позиции в турнирной таблице»
ФК Верес. Николай Гайдучик

10 ноября в 13:00 состоится матч 13-го тура УПЛ между «Вересом» и «Рухом». Нападающий ровенского клуба Николай Гайдучик высказался о подготовке к матчу:

– Николай, расскажи, что знаешь о львовском Рухе? Как думаешь, в чем сила этой команды?

– Рух – это команда с очень сильной детско-юношеской школой. Львовский клуб активно развивает собственных молодых питомцев, привлекая их в состав основной команды. У них прекрасная тренировочная база и хорошая академия для развития молодых футболистов.

– В прошлом матче с Рухом, во Львове в апреле этого года, мяч после твоего удара влетел в ворота соперников. Вереск выигрывал, но уступил - 1:3, пропустив трижды после перерыва. Вспомни ту игру – что произошло?

– Это была на самом деле хорошая игра в нашем исполнении. С первых минут мы старались играть в свой футбол. И на перерыв ушли, выигрывая – 1:0. Дальше события развивались так, что мы несколько потеряли концентрацию. И в простых ситуациях соперник сразу наказывал нас забитыми мячами.

– Как по твоему мнению изменился Верес по сравнению с прошлым сезоном?

– Считаю, что произошли изменения в лучшую сторону. Мы в каждом поединке стараемся продемонстрировать нашу лучшую игру, радовать нашего болельщика. Делаем все, чтобы кардинально изменить менталитет клуба – чтобы игроки команды, персонал и болельщики на трибунах – все верили, что мы можем быть лучше, можем бороться за высшие позиции в турнирной таблице, чем в течение нескольких прошлых сезонов в чемпионате УПЛ.

– С каким настроением наша команда подходит к новому матчу с Рухом?

– Настроение, конечно, боевое. Потому что Рух – это хорошая, очень амбициозная молодая команда, которая демонстрирует качественный, быстрый и агрессивный футбол. Настраиваемся на матч с Рухом – как на бой. Стараемся сыграть свою лучшую игру.

– Как эмоционально повлиял на команду кубковый успех и серия из шести матчей без поражений?

– Положительно, конечно. У нас уже есть хорошая серия без поражений. Чувствуем себя увереннее. Сейчас нужно делать все от себя зависящее, чтобы эта серия продолжалась как можно дольше. Мы радуемся этому и вместе с тем понимаем, что это дает нам положительные эмоции для подготовки к следующим матчам.

– В этом сезоне ты уже забил 3 мяча и выполнил 2 ассиста. Как оцениваешь свою форму сейчас?

– Если сравнивать прошлый сезон и нынешний – конечно, статистика лучше. Но это не тот результат, которого я от себя требую и которого буду требовать дальше. Нужно еще больше работать над собой, чтобы мои голы и ассисты приносили больше пользы команде.

– Какую личную цель ставишь перед собой в новом сезоне?

– Показатель игры нападающего – это забитые мячи и результативные передачи. Поэтому ставлю задачу - максимально помогать команде в каждой игре, чтобы мои голы и ассисты приносили зачетные очки.

– Расскажи, как ты готовишься и настраиваешься на матчи? Есть ли какие-то традиции?

– Есть определенные традиции, которые я хотел бы пока оставить в тайне. Придет время – и тогда я смогу деться этим со всеми.

По теме:
Шахтер – Заря. Текстовая трансляция матча
Верес – Рух. Текстовая трансляция матча
Руслан РОТАН: «Я горд ребятами, что они все понимают»
Николай Гайдучик Верес Ровно Рух Львов Верес - Рух Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Іван Распутін Источник: ФК Верес
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ХОЛМС: «Только один боксер был сильнее Майка Тайсона и Мухаммеда Али»
Бокс | 09 ноября 2024, 07:49 0
ХОЛМС: «Только один боксер был сильнее Майка Тайсона и Мухаммеда Али»
ХОЛМС: «Только один боксер был сильнее Майка Тайсона и Мухаммеда Али»

Бывший чемпион мира выделил Кенни Нортона

Звезды Реала – за отставку Анчелотти. Известны позиции Мбаппе и Винисиуса
Футбол | 09 ноября 2024, 08:21 5
Звезды Реала – за отставку Анчелотти. Известны позиции Мбаппе и Винисиуса
Звезды Реала – за отставку Анчелотти. Известны позиции Мбаппе и Винисиуса

Карло потерял контроль над раздевалкой команды

«Это проблема». Анчелотти – об игре Реала с ассистом и клиншитом от Лунина
Футбол | 09.11.2024, 18:59
«Это проблема». Анчелотти – об игре Реала с ассистом и клиншитом от Лунина
«Это проблема». Анчелотти – об игре Реала с ассистом и клиншитом от Лунина
Умер известный украинский боксер-чемпион. Детали неизвестны
Бокс | 09.11.2024, 15:19
Умер известный украинский боксер-чемпион. Детали неизвестны
Умер известный украинский боксер-чемпион. Детали неизвестны
Коко Гофф – Чжэн Циньвень. Прогноз и анонс на финал Итогового турнира WTA
Теннис | 09.11.2024, 17:30
Коко Гофф – Чжэн Циньвень. Прогноз и анонс на финал Итогового турнира WTA
Коко Гофф – Чжэн Циньвень. Прогноз и анонс на финал Итогового турнира WTA
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
На радость Лунину? Куртуа может покинуть Реал ради другого участника ЛЧ
На радость Лунину? Куртуа может покинуть Реал ради другого участника ЛЧ
08.11.2024, 08:25 11
Футбол
Дно пробито. Итоги дня и турнирная таблица Лиги Европы. Где Динамо, где?
Дно пробито. Итоги дня и турнирная таблица Лиги Европы. Где Динамо, где?
08.11.2024, 06:23 78
Футбол
БРИГГС: Знаете, кто имел более сильный удар, чем Кличко, Форман и Леннокс?
БРИГГС: Знаете, кто имел более сильный удар, чем Кличко, Форман и Леннокс?
08.11.2024, 10:03 1
Бокс
Шовковский объяснил, почему Динамо сгорело 0:4 венграм в Лиге Европы
Шовковский объяснил, почему Динамо сгорело 0:4 венграм в Лиге Европы
08.11.2024, 07:16 48
Футбол
Автобус команды-лидера чемпионата Украины отправили в ТЦК вместе с игроками
Автобус команды-лидера чемпионата Украины отправили в ТЦК вместе с игроками
08.11.2024, 16:05 40
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «У Шахтера больше этого не будет. Мудрик просто все разрушил»
ЛЕОНЕНКО: «У Шахтера больше этого не будет. Мудрик просто все разрушил»
07.11.2024, 20:36 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем