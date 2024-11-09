Николай ГАЙДУЧИК: «Мы можем бороться за высшие позиции в турнирной таблице»

10 ноября в 13:00 состоится матч 13-го тура УПЛ между «Вересом» и «Рухом». Нападающий ровенского клуба Николай Гайдучик высказался о подготовке к матчу:

– Николай, расскажи, что знаешь о львовском Рухе? Как думаешь, в чем сила этой команды?

– Рух – это команда с очень сильной детско-юношеской школой. Львовский клуб активно развивает собственных молодых питомцев, привлекая их в состав основной команды. У них прекрасная тренировочная база и хорошая академия для развития молодых футболистов.

– В прошлом матче с Рухом, во Львове в апреле этого года, мяч после твоего удара влетел в ворота соперников. Вереск выигрывал, но уступил - 1:3, пропустив трижды после перерыва. Вспомни ту игру – что произошло?

– Это была на самом деле хорошая игра в нашем исполнении. С первых минут мы старались играть в свой футбол. И на перерыв ушли, выигрывая – 1:0. Дальше события развивались так, что мы несколько потеряли концентрацию. И в простых ситуациях соперник сразу наказывал нас забитыми мячами.

– Как по твоему мнению изменился Верес по сравнению с прошлым сезоном?

– Считаю, что произошли изменения в лучшую сторону. Мы в каждом поединке стараемся продемонстрировать нашу лучшую игру, радовать нашего болельщика. Делаем все, чтобы кардинально изменить менталитет клуба – чтобы игроки команды, персонал и болельщики на трибунах – все верили, что мы можем быть лучше, можем бороться за высшие позиции в турнирной таблице, чем в течение нескольких прошлых сезонов в чемпионате УПЛ.

– С каким настроением наша команда подходит к новому матчу с Рухом?

– Настроение, конечно, боевое. Потому что Рух – это хорошая, очень амбициозная молодая команда, которая демонстрирует качественный, быстрый и агрессивный футбол. Настраиваемся на матч с Рухом – как на бой. Стараемся сыграть свою лучшую игру.

– Как эмоционально повлиял на команду кубковый успех и серия из шести матчей без поражений?

– Положительно, конечно. У нас уже есть хорошая серия без поражений. Чувствуем себя увереннее. Сейчас нужно делать все от себя зависящее, чтобы эта серия продолжалась как можно дольше. Мы радуемся этому и вместе с тем понимаем, что это дает нам положительные эмоции для подготовки к следующим матчам.

– В этом сезоне ты уже забил 3 мяча и выполнил 2 ассиста. Как оцениваешь свою форму сейчас?

– Если сравнивать прошлый сезон и нынешний – конечно, статистика лучше. Но это не тот результат, которого я от себя требую и которого буду требовать дальше. Нужно еще больше работать над собой, чтобы мои голы и ассисты приносили больше пользы команде.

– Какую личную цель ставишь перед собой в новом сезоне?

– Показатель игры нападающего – это забитые мячи и результативные передачи. Поэтому ставлю задачу - максимально помогать команде в каждой игре, чтобы мои голы и ассисты приносили зачетные очки.

– Расскажи, как ты готовишься и настраиваешься на матчи? Есть ли какие-то традиции?

– Есть определенные традиции, которые я хотел бы пока оставить в тайне. Придет время – и тогда я смогу деться этим со всеми.