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  4. У кого 10? Известна оценка Лунина за сухой матч, в котором он отдал ассист
Испания
09 ноября 2024, 17:23 |
1983
0

У кого 10? Известна оценка Лунина за сухой матч, в котором он отдал ассист

Украинский вратарь «Реала» внес вклад в победу над «Осасуной»

09 ноября 2024, 17:23 |
1983
0
У кого 10? Известна оценка Лунина за сухой матч, в котором он отдал ассист
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 9 ноября 2024 года, состоялся матч 13-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Осасуной». Победу со счетом 4:0 одержали хозяева поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский вратарь «сливочных» Андрей Лунин вышел в стартовом составе королевского клуба, отдал голевую передачу, сделал 1 перехват и 0 сейвов. Такой перфоманс 25-летнего футболиста статистический портал WhoScored оценил в 7.4 балла из 10 возможных.

Лучшим игроком встречи был признан бразилец Винисиус Жуниор, который отметился хет-триком и получил идеальную оценку – 10/10.

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Осасуна чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Винисиус Жуниор Реал - Осасуна оценки WhoScored
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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