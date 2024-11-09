У кого 10? Известна оценка Лунина за сухой матч, в котором он отдал ассист

В субботу, 9 ноября 2024 года, состоялся матч 13-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Осасуной». Победу со счетом 4:0 одержали хозяева поля.

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Украинский вратарь «сливочных» Андрей Лунин вышел в стартовом составе королевского клуба, отдал голевую передачу, сделал 1 перехват и 0 сейвов. Такой перфоманс 25-летнего футболиста статистический портал WhoScored оценил в 7.4 балла из 10 возможных.

Лучшим игроком встречи был признан бразилец Винисиус Жуниор, который отметился хет-триком и получил идеальную оценку – 10/10.