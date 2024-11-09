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ITF
09 ноября 2024, 15:19 | Обновлено 09 ноября 2024, 15:21
158
0

Украинский теннисист выиграл второй трофей подряд за две недели в Венгрии

Илья Белобородько вместе с Яном Йермаром стал победителем турнира в Сабольчверешмарте

09 ноября 2024, 15:19 | Обновлено 09 ноября 2024, 15:21
158
0
Украинский теннисист выиграл второй трофей подряд за две недели в Венгрии
Instagram. Илья Белобородько

Украинский теннисист Илья Белобородько выиграл парный трофей на турнире ITF M15 в Саболчверешмарте (Венгрия), который проводился на хардовых покрытиях в помещении.

В финале украинец и его напарник Ян Йермар (Чехия) в двух сетах переиграли тандем Никита Маштаков (Украина) / Мэтт Понше (Франция) за 1 час и 6 минут.

ITF M15 Саболчверешмарт. Пары. Хард в помещении. Финал

Илья Белобородько (Украина) / Ян Йермар (Чехия) [1] – Никита Маштаков (Украина) / Мэтт Понше (Франция) – 6:3, 6:4

Для Белобородько это третий парный титул в сезоне. В марте 2024 года Илья вместе Юрием Джавакяном в Египте стал победителем турнира идентичной категории, а неделей ранее вместе с Йермаром стал чемпионом на этих же кортах в Венгрии.

Что касается одичного разряда, то Белобородько завершил выступления уже во 2-м раунде, уступив венгру Петеру Файта в двух партиях со счетом 3:6, 4:6.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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