Украинский теннисист выиграл второй трофей подряд за две недели в Венгрии

Украинский теннисист Илья Белобородько выиграл парный трофей на турнире ITF M15 в Саболчверешмарте (Венгрия), который проводился на хардовых покрытиях в помещении.

В финале украинец и его напарник Ян Йермар (Чехия) в двух сетах переиграли тандем Никита Маштаков (Украина) / Мэтт Понше (Франция) за 1 час и 6 минут.

ITF M15 Саболчверешмарт. Пары. Хард в помещении. Финал

Илья Белобородько (Украина) / Ян Йермар (Чехия) [1] – Никита Маштаков (Украина) / Мэтт Понше (Франция) – 6:3, 6:4

Для Белобородько это третий парный титул в сезоне. В марте 2024 года Илья вместе Юрием Джавакяном в Египте стал победителем турнира идентичной категории, а неделей ранее вместе с Йермаром стал чемпионом на этих же кортах в Венгрии.

Что касается одичного разряда, то Белобородько завершил выступления уже во 2-м раунде, уступив венгру Петеру Файта в двух партиях со счетом 3:6, 4:6.