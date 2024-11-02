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ITF
02 ноября 2024, 19:59 | Обновлено 02 ноября 2024, 20:01
178
0

Украинский теннисист выиграл парный трофей на турнире в Венгрии

Илья Белобородько вместе с Йермаром стал победителем 15-тысячника в Саболчверешмарте

02 ноября 2024, 19:59 | Обновлено 02 ноября 2024, 20:01
178
0
Украинский теннисист выиграл парный трофей на турнире в Венгрии
Instagram. Ян Йермар и Илья Белобородько

Украинский теннисист Илья Белобородько выиграл парный трофей на турнире ITF M15 в Саболчверешмарте (Венгрия), который проводился на хардовых покрытиях в помещении.

В финале украинец и его напарник Ян Йермар (Чехия) в трех сетах переиграли финский тандем Веса Ахти / Пеету Похьола за 1 час и 38 минут.

ITF M15 Саболчверешмарт. Пары. Хард в помещении. Финал

Веса Ахти (Финляндия) / Пеету Похьола (Финляндия) – Илья Белобородько (Украина) / Ян Йермар (Чехия) [2] – 1:6, 7:6 (7:5), [6:10]

Для Белобородько это второй парный титул в сезоне. В марте 2024 года Илья вместе Юрием Джавакяном в Египте стал победителем турнира идентичной категории.

Что касается одичного разряда, то Белобородько завершил выступления уже во 2-м раунде, уступив шведу Николу Славичу в трех партиях со счетом 7:6 (7:0), 3:6, 4:6.

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Илья Белобородько трофеи украинцев в теннисе
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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