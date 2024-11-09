Что будет с тренером? Одноклубник Довбика сделал важное заявление

Футболист итальянской «Ромы» Джанлука Манчини сделал заявление, в котором сказал, что команда продолжает доверять главному тренеру Ивану Юричу:

«Вы можете быть уверены – тренер контролирует команду и держит ситуацию в своих руках. Мы будем его поддерживать. Команда пытается делать то, что он просит. Юрич руководит командой и знает все наши возможности», – заявил Манчини.

Рома провела 11 матчей в чемпионате и занимает лишь 12 место. В активе команды 13 баллов, а победы регулярно чередуются с поражениями.

В последнем матче итальянский клуб сыграл вничью с бельгийским «Юнионом» – 1:1.