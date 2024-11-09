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  4. Что будет с тренером? Одноклубник Довбика сделал важное заявление
Италия
09 ноября 2024, 15:13 |
348
0

Что будет с тренером? Одноклубник Довбика сделал важное заявление

Джанлука Манчини сказал болельщикам, что команда верит в Ивана Юрича

09 ноября 2024, 15:13 |
348
0
Что будет с тренером? Одноклубник Довбика сделал важное заявление
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлука Манчини

Футболист итальянской «Ромы» Джанлука Манчини сделал заявление, в котором сказал, что команда продолжает доверять главному тренеру Ивану Юричу:

«Вы можете быть уверены – тренер контролирует команду и держит ситуацию в своих руках. Мы будем его поддерживать. Команда пытается делать то, что он просит. Юрич руководит командой и знает все наши возможности», – заявил Манчини.

Рома провела 11 матчей в чемпионате и занимает лишь 12 место. В активе команды 13 баллов, а победы регулярно чередуются с поражениями.

В последнем матче итальянский клуб сыграл вничью с бельгийским «Юнионом» – 1:1.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Иван Юрич Артем Довбик Джанлука Манчини
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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