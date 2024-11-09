Эрнест АСТАХОВ: «Результатом огорчены, должны были побеждать»

Эрнест Астахов, защитник «Левого Берега», поделился мнениями по поводу ничьи в матче 13-го тура Украинской Премьер-лиги против «Ингульца» (0:0).

«Результатом огорчены, должны были побеждать. Были моменты, но реализовать их не смогли. В первом тайме немного выбил из колеи пенальти, который могли назначить, и отмененный гол в наши ворота. Но мы пытались переломить ход матча и попытаться навязать свою игру. Хорошо понимали, что соперник будет играть, используя активный прессинг. Поэтому пытались выйти в атаку через короткий пас. Делали акцент на подачах с флангов и навязывание борьбы Сухоручко. Расстроены результатами последних матчей, стараемся и работаем над улучшением реализации. Нам нужна победа, и мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы наконец-то порадовать своих болельщиков первой победой после восьми туров», – сказал Астахов.