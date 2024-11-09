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  4. Эрнест АСТАХОВ: «Результатом огорчены, должны были побеждать»
Украина. Премьер лига
09 ноября 2024, 13:10 | Обновлено 09 ноября 2024, 13:14
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0

Эрнест АСТАХОВ: «Результатом огорчены, должны были побеждать»

Игрок «Левого Берега» прокомментировал поединок против «Ингульца»

09 ноября 2024, 13:10 | Обновлено 09 ноября 2024, 13:14
80
0
Эрнест АСТАХОВ: «Результатом огорчены, должны были побеждать»
ФК Левый берег. Эрнест Астахов

Эрнест Астахов, защитник «Левого Берега», поделился мнениями по поводу ничьи в матче 13-го тура Украинской Премьер-лиги против «Ингульца» (0:0).

«Результатом огорчены, должны были побеждать. Были моменты, но реализовать их не смогли. В первом тайме немного выбил из колеи пенальти, который могли назначить, и отмененный гол в наши ворота. Но мы пытались переломить ход матча и попытаться навязать свою игру. Хорошо понимали, что соперник будет играть, используя активный прессинг. Поэтому пытались выйти в атаку через короткий пас. Делали акцент на подачах с флангов и навязывание борьбы Сухоручко. Расстроены результатами последних матчей, стараемся и работаем над улучшением реализации. Нам нужна победа, и мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы наконец-то порадовать своих болельщиков первой победой после восьми туров», – сказал Астахов.

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Левый Берег Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Левый Берег - Ингулец
Андрій Вітренко Источник: Левый берег
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