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Украина. Премьер лига
09 ноября 2024, 12:43 | Обновлено 09 ноября 2024, 13:16
1108
0

«Доверяем лучшим». Ребров признался, в какой стране проживает с семьей

Главный тренер сборной Украины считает Киев своим домом

09 ноября 2024, 12:43 | Обновлено 09 ноября 2024, 13:16
1108
0
«Доверяем лучшим». Ребров признался, в какой стране проживает с семьей
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров пообщался с венгерскими журналистами, в том числе вспомнив о жизни в Украине во время полномасштабного вторжения россии.

– Правда ли, что во время матчей чемпионата Украины время от времени раздается сирена воздушной тревоги, и у игроков есть четкий план, куда им идти?

– К сожалению, такое случается. После вынужденного перерыва игра продолжается. Это нехорошо, но это случается не очень часто.

– Вы до сих пор живете в Киеве с семьей? Не боятся ли они ракетных ударов и опасностей, которые создает война?

– Что я могу на это сказать? Мы доверяем лучшим. Я не говорю, что жизнь в Киеве безопасна, но я и не говорю, что повседневная жизнь ужасна. Мы с семьей проводим много времени в украинской столице, Киев – наш дом.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу российско-украинская война воздушная тревога Киев
Дмитро Вербинський Источник: Nemzeti Sport
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