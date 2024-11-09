«Доверяем лучшим». Ребров признался, в какой стране проживает с семьей
Главный тренер сборной Украины считает Киев своим домом
Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров пообщался с венгерскими журналистами, в том числе вспомнив о жизни в Украине во время полномасштабного вторжения россии.
– Правда ли, что во время матчей чемпионата Украины время от времени раздается сирена воздушной тревоги, и у игроков есть четкий план, куда им идти?
– К сожалению, такое случается. После вынужденного перерыва игра продолжается. Это нехорошо, но это случается не очень часто.
– Вы до сих пор живете в Киеве с семьей? Не боятся ли они ракетных ударов и опасностей, которые создает война?
– Что я могу на это сказать? Мы доверяем лучшим. Я не говорю, что жизнь в Киеве безопасна, но я и не говорю, что повседневная жизнь ужасна. Мы с семьей проводим много времени в украинской столице, Киев – наш дом.
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