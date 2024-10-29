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  4. Ребров мог возглавить европейский клуб. Там работает экс-тренер Шахтера
Сборная УКРАИНЫ
29 октября 2024, 15:34 |
344
1

Ребров мог возглавить европейский клуб. Там работает экс-тренер Шахтера

«Лудогорец» хотел видеть Сергея Реброва главным тренером команды

29 октября 2024, 15:34 |
344
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Ребров мог возглавить европейский клуб. Там работает экс-тренер Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров мог возглавить европейский клуб. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский. По информации источника, Реброва приглашали в болгарский «Лудогорец».

«Ребров – это тренер, который год за годом, в любом чемпионате, выигрывал и доказывал свой уровень, у него там и какие-то предложения есть.

«Я знаю, что «Лудогорец» очень серьезно интересовался Ребровым и предлагал ему большие деньги», – сказал Спиваковский.

В настоящее время «Лудогорец» возглавляет хорватский специалист Игорь Йовичевич, который в свое время тренировал донецкий «Шахтер». Ребров остается главным тренером сборной Украины. После 4 сыгранных туров в Лиге наций «сине-желтые» имеют четыре турнирных пункта.

Ранее сообщалось, что Ребров высказался о планах сборной Украины в Лиге наций.

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Сергей Ребров Лудогорец сборная Украины по футболу Игор Йовичевич
Олег Вахоцкий Источник
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OLDTROLL
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