Ребров мог возглавить европейский клуб. Там работает экс-тренер Шахтера

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров мог возглавить европейский клуб. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский. По информации источника, Реброва приглашали в болгарский «Лудогорец».

«Ребров – это тренер, который год за годом, в любом чемпионате, выигрывал и доказывал свой уровень, у него там и какие-то предложения есть.

«Я знаю, что «Лудогорец» очень серьезно интересовался Ребровым и предлагал ему большие деньги», – сказал Спиваковский.

В настоящее время «Лудогорец» возглавляет хорватский специалист Игорь Йовичевич, который в свое время тренировал донецкий «Шахтер». Ребров остается главным тренером сборной Украины. После 4 сыгранных туров в Лиге наций «сине-желтые» имеют четыре турнирных пункта.

Ранее сообщалось, что Ребров высказался о планах сборной Украины в Лиге наций.