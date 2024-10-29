Ребров мог возглавить европейский клуб. Там работает экс-тренер Шахтера
«Лудогорец» хотел видеть Сергея Реброва главным тренером команды
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров мог возглавить европейский клуб. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский. По информации источника, Реброва приглашали в болгарский «Лудогорец».
«Ребров – это тренер, который год за годом, в любом чемпионате, выигрывал и доказывал свой уровень, у него там и какие-то предложения есть.
«Я знаю, что «Лудогорец» очень серьезно интересовался Ребровым и предлагал ему большие деньги», – сказал Спиваковский.
В настоящее время «Лудогорец» возглавляет хорватский специалист Игорь Йовичевич, который в свое время тренировал донецкий «Шахтер». Ребров остается главным тренером сборной Украины. После 4 сыгранных туров в Лиге наций «сине-желтые» имеют четыре турнирных пункта.
Ранее сообщалось, что Ребров высказался о планах сборной Украины в Лиге наций.
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