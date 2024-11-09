Экс-арбитр ФИФА: «Судья не зря пересматривал на VAR действия Дубинчака»

Экс-арбитр ФИФА Олег Орехов оценил эпизод, который произошел на 15-й минуте матча основного раунда Лиги Европы «Динамо» (Киев) – «Ференцварош» (Будапешт). Тогда динамовец Владислав Дубинчак был совершенно справедливо наказан арбитром красной карточкой за грубость в собственной штрафной, после чего вынужден был оставить свою команду в меньшинстве.

«Арбитр просматривал VAR потому, что Дубинчак очень жестко заехал игроку Ференцвароша Макрекису в дальнюю, опорную, ногу. За счет того, что он прокатился, в подкате мог нанести сопернику перелом. Судейская бригада благодаря системе VAR расценила это как опасную агрессию против футболиста. Поэтому у рефери Мохаммеда Аль-Хакима были основания для того, чтобы изъять нарушителя правил с поля. Если оценивать этот эпизод, то по справедливости решение верно.

Хотя понятно, что для нас, как поклонников украинского футбола, это плохо. Но есть правила, и по букве закона арбитр действовал последовательно. Что касается борьбы с травматизмом и опасностью для здоровья футболиста, то Аль-Хаким поступил совершенно правильно. Недаром он отправился просматривать эпизод на мониторе. Следует отдать должное арбитру: он не принял поспешного решения, чтобы потом его менять. Сначала у коллег на VAR были сомнения по поводу характера нарушения, поэтому они и пригласили Аль-Хакима к пересмотру, который и вынес окончательный вердикт по дисциплинарному наказанию.

И еще хочу сказать вот что: есть футбольный интеллект, предусматривающий, что перед тем как применить тот или иной прием или действие, игрок должен думать, что он делает. Как и понимать, где нужно прервать атаку, скажем, ценой желтой карточки, а где следует осознавать целесообразность намерений сознательного нарушения. В этом матче игрок был уже отыгран, а Дубинчак необдуманно прыгнул в подкате в собственной штрафной. Это характерное проявление нашей ментальности. Да и интеллект это уже не футбольный, а всеобщий. А сейчас интеллект для любого вида спорта – это основное», – комментирует для Sport.ua этот эпизод Орехов.

Ранее мы сообщали, что бывший арбитр ФИФА, а ныне авторитетный эксперт Мирослав Ступар оценил действия защитника динамовцев Владислава Дубинчака в Лиге Европы, приведших к его удалению с поля.