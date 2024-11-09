УАФ начал сотрудничество с Федерацией футбола Саудовской Аравии
Стороны подписали меморандум о взаимопонимании
Команда Украинской ассоциации футбола совершила рабочую поездку для обсуждения новых направлений сотрудничества с Федерацией футбола Саудовской Аравии. В ходе встречи с руководством федерации представители УАФ ознакомились с учебными проектами страны в области футбольного образования и системой развития юношеского и женского футбола.
В рамках визита делегация посетила академию, где активно работают над формированием будущих игроков и обеспечивают обучение детей с акцентом на футболе. Также была организована поездка в академию, которая находится в процессе развития.
Ключевым результатом визита стало подписание меморандума о взаимопонимании, предполагающего обмен опытом между двумя странами. В рамках сотрудничества также запланирована организация матчей между национальными командами и товарищеских встреч женских сборных.
Кроме того, украинская сборная U-21 получила приглашение принять участие в престижном турнире в Саудовской Аравии, что предоставит нашим юношам возможность приобрести опыт в соревнованиях с ведущими командами региона.
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