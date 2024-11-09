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09 ноября 2024, 10:54 | Обновлено 09 ноября 2024, 10:58
161
0

УАФ начал сотрудничество с Федерацией футбола Саудовской Аравии

Стороны подписали меморандум о взаимопонимании

09 ноября 2024, 10:54 | Обновлено 09 ноября 2024, 10:58
161
0
УАФ начал сотрудничество с Федерацией футбола Саудовской Аравии
УАФ

Команда Украинской ассоциации футбола совершила рабочую поездку для обсуждения новых направлений сотрудничества с Федерацией футбола Саудовской Аравии. В ходе встречи с руководством федерации представители УАФ ознакомились с учебными проектами страны в области футбольного образования и системой развития юношеского и женского футбола.

В рамках визита делегация посетила академию, где активно работают над формированием будущих игроков и обеспечивают обучение детей с акцентом на футболе. Также была организована поездка в академию, которая находится в процессе развития.

Ключевым результатом визита стало подписание меморандума о взаимопонимании, предполагающего обмен опытом между двумя странами. В рамках сотрудничества также запланирована организация матчей между национальными командами и товарищеских встреч женских сборных.

Кроме того, украинская сборная U-21 получила приглашение принять участие в престижном турнире в Саудовской Аравии, что предоставит нашим юношам возможность приобрести опыт в соревнованиях с ведущими командами региона.

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Андрій Вітренко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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