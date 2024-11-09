Во главе – чемпионка мира. Комитет женского футбола провел первое заседание

В Доме футбола состоялась первая встреча новосформированного Комитета женского и девичьего футбола УАФ под руководством нового руководителя, Анастасии Клипаченко.

Заседание открыл генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко, который поздравил Анастасию Клипаченко в команде и поблагодарил всех членов комитета за готовность приобщиться к разработке обновленной стратегии развития. Каждый участник также мог высказать свои предложения и видение развития женского футбола, что заложило основу для совместной работы.

Анастасия Клипаченко представила современный проект комплексного развития спортсменок. Он направлен на всестороннюю подготовку девушек, что предполагает поддержку не только на поле, но и за его пределами. Этот подход поможет тренерам и футбольным клубам в воспитании среди футболисток сильных личностей, способных добиваться успеха как в спорте, так и в повседневной жизни.

Футболистка сборной Украины и член комитета Дарья Апанащенко выразила свою поддержку относительно представленного видения, отметив важность комплексного подхода к развитию спортсменок и подготовке будущих поколений игроков. Дарья примет участие в реализации проекта вместе с командой своего клуба.

Анастасия Клипаченко, глава Комитета женского и девичьего футбола УАФ, отметила: «УАФ намерена вывести женский футбол на новый уровень и оказать должную поддержку спортсменкам, тренерам и клубам для достижения их амбициозных целей. Для этого чрезвычайно важно сотрудничество с регионами, поэтому наш комитет настроен поддерживать инициативы, направленные на расширение влияния женского футбола на местном уровне. Мы ценим и благодарны за работу региональных ассоциаций, которые вносят свой вклад в развитие женского и девичьего футбола».

ФОТО. Комитет женского футбола УАФ провел первое заседание