Денис КОСТЫШИН: «Ротань много времени уделяет тактике»

Полузащитник «Александрии» Денис Костышин рассказал, как проходит работа под руководством Руслана Ротаня, а также на чем акцентирует внимание тренер.

«Ротань действительно очень сильный тренер, под руководством которого футболисты понимают друг друга и знают, как нужно действовать в каждой отдельной ситуации. Руслан Петрович очень много над этим работает.

В первую очередь, самое главное, что в его подходе к тренировкам и тактике очень много маленьких деталей. Особенно это касается тактики. Он очень много времени этому уделяет.

Как раз так случилось, что я, наверное, всегда до этого играл роль «десятки» под нападающим. А вот как раз под руководством Руслана Петровича моя роль и позиция на поле изменилась. Сейчас я больше слева играю. А в центре поля я сейчас не играю.