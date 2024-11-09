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  4. Денис КОСТЫШИН: «Ротань много времени уделяет тактике»
Украина. Премьер лига
09 ноября 2024, 09:26 |
133
0

Денис КОСТЫШИН: «Ротань много времени уделяет тактике»

Игрок «Александрии» выделил сильные стороны главного тренера команды

09 ноября 2024, 09:26 |
133
0
Денис КОСТЫШИН: «Ротань много времени уделяет тактике»
Денис Костышин

Полузащитник «Александрии» Денис Костышин рассказал, как проходит работа под руководством Руслана Ротаня, а также на чем акцентирует внимание тренер.

«Ротань действительно очень сильный тренер, под руководством которого футболисты понимают друг друга и знают, как нужно действовать в каждой отдельной ситуации. Руслан Петрович очень много над этим работает.

В первую очередь, самое главное, что в его подходе к тренировкам и тактике очень много маленьких деталей. Особенно это касается тактики. Он очень много времени этому уделяет.

Как раз так случилось, что я, наверное, всегда до этого играл роль «десятки» под нападающим. А вот как раз под руководством Руслана Петровича моя роль и позиция на поле изменилась. Сейчас я больше слева играю. А в центре поля я сейчас не играю.

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Денис Костышин Руслан Ротань Александрия чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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