КОСТЫШИН: «Может ли Александрия повторить Лестер? Наша задача – побеждать»

Полузащитник «Александрии» Денис Костышин в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал успешные матчи своей команды, а также вспомнил свою жизнь в США, где он играл в 2023 году за техасский «Эль-Пасо Локомотив».

– Денис, недавно вы приняли участие в победном матче «Александрии» с ФК ЮКСА. Как вы оцените победу своей команды в этой встрече?

– Да! Спасибо! Действительно удалось добиться хорошего результата и у нас получилась хорошая игра, особенно в первом тайме. Поэтому по поводу победного поединка в Кубке Украины очень хорошее настроение.

– Как оцените свою игру в этом поединке? Вы сделали ассист во втором голе, который дал команде больше уверенности в этом матче, который в итоге выиграли 4:1.

– Я не могу оценить свою игру. Это делают наши тренеры, потому я не в праве это делать. Но мне приятно, что я смог помочь команде выиграть эту кубковую встречу.

– Приятно оказаться в четвертьфинале Кубка Украины?

– Да, конечно, это приятно! Хочется побеждать и двигаться дальше и дальше.

– В четвертьфинале «Александрия» встретится с «Шахтером». Что скажете по поводу итогов жеребьевки?

– Все знают, что «Шахтер» – это топ-команда, в которой собраны очень сильные игроки. Но тем интереснее будет четвертьфинальный поединок. Я думаю, что люди захотят посмотреть эту игру. Это будет интересная игра!

– Как вообще оцените этот сезон для «Александрии»? Вы с «Динамо» делите 1-2 позиции в УПЛ!

- Не хочется пока оценивать сезон. Потому что сезон продолжается и нужно пройти еще длинную дистанцию. У нас много игр впереди. Оценивать нужно уже по итогам сезона.

– На данный момент какую победу александрийцев в этом сезоне вы можете выделить?

– Наверное, самая эмоциональная победа была у нас над «Шахтером». И также выделю победу в прошлом туре над «Полесьем».

– Как «Александрия» настраивается на матч с «Карпатами»? Что ждете от этого поединка?

– Если честно, то мы на всех настраиваемся и готовимся к поединку с каждым соперником. Наша главная задача – выходить на поле и побеждать. Мы постараемся это сделать и в следующем матче.

– Что скажете по поводу игры под руководством Руслана Ротаня?

– Он действительно очень сильный тренер, под руководством которого футболисты понимают друг друга и знают, как нужно действовать в каждой отдельной ситуации. Руслан Петрович очень много над этим работает.

– Чем тренировка и игра под руководством Ротаня отличается от других коучей, у которых вы играли?

– Если честно сказать, то всем. В первую очередь, самое главное, что в его подходе к тренировкам и тактике очень много маленьких деталей. Особенно это касается тактики. Он очень много времени этому уделяет.

– Можно сказать, что у вас с Ротанем одинаковая роль на поле? Он тоже играл в средней линии. Может, он дает какие-то личные советы?

– Как раз так случилось, что я, наверное, всегда до этого играл роль «десятки» под нападающим. А вот как раз под руководством Руслана Петровича моя роль и позиция на поле изменилась. Сейчас я больше слева играю. А в центре поля я сейчас не играю.

– Как считаете, какие у «Александрии» шансы повторить успех «Лестера» в АПЛ-2016? Верят ли в это команде?

– Если честно, то не хочется загадывать. Повторюсь, что сезон долог. А наша задача – выходить на поле и побеждать в каждой игре.

– Иван Калюжный заставил о себе много говорить после игры за сборную Украины! Что скажете по поводу Ивана? Ожидали ли от него такой игры за сборную?

– Действительно, все очень рады за Ваню. Потому что это показатель человека, очень много работающего на футбольном поле. И это принесло свои плоды. Калюжному дали шанс, и он его использовал. Он очень цепкий и у него очень классный подбор мяча. Также Ваня очень хорошо читает игру соперников и делает подборы. Я ожидал, что он хороший матч проведет в дебютном поединке за сборную Украины! И он это сделал! Ваня – молодец!

– Как считаете Александр Филиппов может стать лучшим голеадором УПЛ? Сейчас у него 5 голов, а у первых Назаренко и Судакова – по 7.

– Конечно, что сможет. Мы все на это надеемся. Потому что Саша действительно невероятно завершает атаки. Он очень-очень хороший нападающий!

– У вас с Кириллом Ковальцем родители тренеры. Может, как-то шутите на эту тему или как-то это вас объединяет?

- Я бы не сказал, что мы шутим на эту тему. Но у нас с Кириллом действительно очень хорошие взаимоотношения. Это человек с большой буквы и настоящий капитан!

– Вообще ваш отец Руслан Костышин часто вам дает какие-то советы?

– Конечно! У нас ведь футбольная семья. Когда приезжаешь домой, то у нас очень большое количество времени, где-то 85-90 процентов, идут разговоры о футболе. Потому советы от отца бывают!

– Сейчас вообще в мировом футболе стало тенденцией, что сыновья известных футболистов играют за топовые команды. С каким бы тандемом отец-сын вы сравнили бы вас?

– Даже не знаю! Я бы сравнил, наверное, с Ковальцами! Потому что его отец, как и мой, тоже начинал карьеру в хмельницком «Подолье»!

– В 2023 году вы имели довольно-таки интересный опыт игры за американский «Эль-Пасо Локомотив». Как оцените этот период жизни и игры?

- Это действительно был крутой experience (опыт)! Этот период жизни я могу оценить только положительно, особенно в профессиональном плане!

– Что самое интересное было в игре за «Эль-Пасо» именно для вас?

– Я могу выделить то, как там вообще все работает. Там футбол – это шоу для людей. Также выделю, как медиа-команда работает над тем, чтобы люди приходили на футбол и смотрели матчи. Хотя в США футбол по популярности занимает пятое или шестое место, в медиа-команде «Эль-Пасо» работает около 40 человек. И главная цель – это популяризировать футбол, чтобы еще больше людей пришло на матчи, чтобы еще больше билетов было продано. То же касается клубных футболок, шарфов и всего остального. И вот из этих 40 человек медиа-команды каждый занимается своим делом. Кто-то в школах делает свое дело по популяризации футбола, кто-то снимает видео для ютуба, тик-тока и всего прочего. В клубе очень много людей, которые делают все возможное, чтобы люди приходили на футбол. И когда ты выходишь на матч, ты чувствуешь эту атмосферу на стадионе. На домашние матчи «Эль-Пасо» много приходит людей. У команды очень сильная поддержка!

– Приятно было играть под десятым номером? Как решили, что именно вы будете десяткой?

– Меня спросили, под каким номером я хочу играть. Я сначала сказал, что под 18-м, потому что я под ним играл 8-9 лет. Но 18-й номер был занят. В свою очередь, «десятка» была свободна. А в академии «Динамо» с 5 до 16 лет я играл под десятым номером. Потому я и решил «десятку» взять. Естественно, приятно играть под таким номером.

– Вы были основным футболистом «Эль-Пасо» и отличились 4 голами. В ворота «Тампы» был классный гол, от которого безумствовали фанаты! То же самое можно сказать и о голе головой в ворота «Детройта», от которого стадион завелся! Кстати, Детройту это был дебютный гол в футболке «Эль-Пасо». В ворота «Сан-Диего» был также классный гол после замечательной комбинации. А вы какой голаццо выделите?

– Если выделить какой-то один, то, наверное, это гол в ворота «Сан-Диего». Это был победный гол в ворота очень сильного соперника! И мы играли на выезде. Там ощущалось изменение климата. В Эль-Пасо температура воздуха 44-45 градусов! И самый близкий к городу водоем (я имею в виду океан, озеро или река) находится в тысяче километров в Далласе. И вот, когда мы прилетели в Калифорнию, в Сан-Диего, я почувствовал, что там совсем другой климат! И это был очень трудный поединок, потому что дышать было совсем по-другому. Океан совсем рядом с Сан-Диего. И это была важнейшая победа!

- Можете сравнить уровни USL Championship и УПЛ и Первой лиги?

– Сравнить с Первой лигой очень трудно. В USL Championship играют действительно атакующие футболисты! Они индивидуально сильны и очень хорошо работают с мячом. Там нет такого, что играют на оборону. Там все хотят атаковать и забивать! Поэтому тяжело сравнивать лиги.

– Матчи с какими командами были самыми интересными?

– Наверное, это дерби с «Нью-Мехико»! Также интересные игры были из «Сан-Диего». У нас вообще победная серия (win-streak) была 8-9 матчей, а не проигрывали мы 12-13 встреч подряд. И очень многие приходили на домашние игры. Потому каждый домашний поединок был интересен.

– Вы вышли в плей-офф в 2023 году, но проиграли «Ориндж Каунти». Чего не хватило, чтобы пройти дальше?

– Мы очень хорошо стартовали. У нас была рекордная серия без поражений 13 или 14 матчей. И тоже 8-9 матчей у нас была победная серия. Мы очень хорошо выглядели в начале сезона. А потом мы сбавили обороты, когда тренер решил играть в 5 защитников. И мы уже играли так, чтобы просто в плей-офф выйти. Ту игру плей-офф с «Ориндж Каунти» мы хорошо проводили. Пропустили мы перед финальным свистком. Но значит, так должно было быть. Но все равно это было достижение – выйти в плей-офф, потому что «Эль-Пасо» до этого долго не попадал в эту стадию. Все фанаты были действительно счастливы от того, что мы вышли в плей-офф!

– Что скажете о выездных встречах? Удалось попутешествовать по США! Как вам, к примеру, Лас-Вегас? Какие еще города выделите? Где понравилось?

- Лас-Вегас – это крейзи-город, если честно. Вот ты только выходишь из аэропорта и там весь город в казино! Когда проезжаешь любую гостиницу, с ней рядом находится казино. Там все светится, постоянно играет какая-то музыка! Вот, к примеру, мы в отеле жили в Лас-Вегасе. И в лобби этой гостиницы метров 70 было заставлено чем-то, связанным с казино. Лас-Вегас – это такой сумасшедший город! Но я бы выделил и Сан-Диего, которое мне очень понравилось. Это очень спокойный город у океана. Я кайфанул от Сан-Диего! Нью-Йорк тоже выделю! Нью-Йорк – это вау! У нас было 4-5 выходных, я отложил телефон и мы просто гуляли по Нью-Йорку. Приехать в Нью-Йорк, как туристу и увидеть это все, действительно круто! И Майами, конечно, выделю! Майами тоже крутой город!

– Расскажите о городе Эль-Пасо? Население там 679 тысяч! Что вам понравилось в этом городе? Вы где жили, играя за Эль-Пасо?

– Если честно, трудновато было жить в Эль-Пасо. Этот город такой прагматичный, спокойный. Я в тот момент жил вместе со своей бывшей девушкой. И у нас там был некий «День сурка». Каждый день повторялся и повторялся. Одни места, прогулка, одна и та же дорога. Эль-Пасо находится на границе с Мексикой. Там очень много испаноязычных людей. Я, когда первый раз приехал в Эль-Пасо и зашел в магазин скупиться, то увидел, что там цены в 4 раза выше, чем в Киеве! Но, честно говоря, очень хорошо меня приняли люди в команде. Там было очень много европейцев, с которыми я нашел общий язык. Они меня очень сильно поддерживали. Мой английский позволял мне общаться легко со всеми. Но когда они начинали очень быстро говорить, австралийский футболист Лиам Роуз выступал в роли переводчика для меня. Он в спокойном и медленном темпе переводил мне постоянно то, что говорили одноклубники. Мы над этим смеялись. Но с пацанами я очень сильно подружился. До сих пор мы общаемся! Я, Лиам Роуз, швед Петар Петрович и Эрик Кальвильо, который до сих пор играет за «Эль-Пасо». Также общаюсь с воспитанником «Барселоны», экс-защитником «Эспаньола» и «Уотфорда» Марком Наварро, который после «Эль-Пасо» играет в Польше за «Арку». Так что поддерживаем общий язык с бывшими одноклубниками.