Денис КОСТЫШИН: «Отец часто дает футбольные советы»

Игрок «Александрии» Денис Костышин рассказал, дает ли ему профессиональные советы отец Руслан Костышин, который также выступал в УПЛ.

«Конечно, отец часто дает футбольные советы. У нас ведь футбольная семья. Когда приезжаешь домой, то у нас очень большое количество времени, где-то 85-90 процентов, идут разговоры о футболе. Потому советы от отца бывают!

На какой футбольный тандем отец-сын мы похожи? Даже не знаю. Я бы сравнил нас, наверное, с Ковальцами! Потому что его отец, как и мой, тоже начинал карьеру в клубе «Подолье» Хмельницкий», – сказал Костышин в интервью Sport.ua.