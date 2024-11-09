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Украина. Премьер лига
09 ноября 2024, 11:26 | Обновлено 09 ноября 2024, 11:30
83
0

Денис КОСТЫШИН: «Отец часто дает футбольные советы»

Футболист Александрии – об общении с родным отцом

09 ноября 2024, 11:26 | Обновлено 09 ноября 2024, 11:30
83
0
Денис КОСТЫШИН: «Отец часто дает футбольные советы»
Денис Костышин

Игрок «Александрии» Денис Костышин рассказал, дает ли ему профессиональные советы отец Руслан Костышин, который также выступал в УПЛ.

«Конечно, отец часто дает футбольные советы. У нас ведь футбольная семья. Когда приезжаешь домой, то у нас очень большое количество времени, где-то 85-90 процентов, идут разговоры о футболе. Потому советы от отца бывают!

На какой футбольный тандем отец-сын мы похожи? Даже не знаю. Я бы сравнил нас, наверное, с Ковальцами! Потому что его отец, как и мой, тоже начинал карьеру в клубе «Подолье» Хмельницкий», – сказал Костышин в интервью Sport.ua.

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Денис Костышин Руслан Костышин Александрия чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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