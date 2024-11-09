«Там нет такого, что играют на защиту». Костышин – об американской лиге
Полузащитник «Александрии» сравнил УПЛ и Первую лигу с USL Championship
Денис Костышин, игрок «Александрии», проанализировал, в чем разница между украинскими футбольными лигами и американским первенством USL Championship.
«Сравнить с Первой лигой очень тяжело. В USL Championship играют действительно атакующие футболисты! Они индивидуально сильны и очень хорошо работают с мячом. Там нет такого, что играют на защиту. Там все хотят атаковать и забивать! Поэтому тяжело сравнивать лиги», – сказал Костышин в интервью Sport.ua.
Напомним, что Денис провел 33 матча за американский клуб «Эль-Пасо Локомотив», за который оформил четыре гола.
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