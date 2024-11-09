До пенальти не дошло. Лос-Анджелес прошел дальше в плей-офф MLS
Команда минимально переиграла «Ванкувер Уайткэпс»
Субботним утром, 9 ноября, состоялся третий поединок стадии плей-офф 1/8 MLS между клубами «Лос-Анджелес» и «Ванкувер Уайткэпс».
Матч состоялся в городе Лос-Анджелес на стадионе «БМО».
До начала поединка общий счет серии был равным – 1:1.
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Первый тайм голами фанатов не порадовал. Команды не часто атаковали, про что говорит один удар в створ за 45 минут на двух команд.
Судьба противостоянии решилась во второй половине встречи. Польский нападающий Матеуш Богуш продемонстрировал собственную технику и открыл счет на табло. В итоге забитый мяч принес клубу «Лос-Анджелес» выход в следующую стадию плей-офф.
В 1/4 финала на «Лос-Анджелес» ожидает дуэль против команды «Сиэтл Саундерс».
Плей-офф MLS 2024
Западная конференция, 1/8 финала, третий матч
«Лос-Анджелес» – «Ванкувер Уайткэпс» – 1:0
Голы: Богуш, 62
Видеообзор матча
События матча
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