До пенальти не дошло. Лос-Анджелес прошел дальше в плей-офф MLS

Субботним утром, 9 ноября, состоялся третий поединок стадии плей-офф 1/8 MLS между клубами «Лос-Анджелес» и «Ванкувер Уайткэпс».

Матч состоялся в городе Лос-Анджелес на стадионе «БМО».

До начала поединка общий счет серии был равным – 1:1.

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Первый тайм голами фанатов не порадовал. Команды не часто атаковали, про что говорит один удар в створ за 45 минут на двух команд.

Судьба противостоянии решилась во второй половине встречи. Польский нападающий Матеуш Богуш продемонстрировал собственную технику и открыл счет на табло. В итоге забитый мяч принес клубу «Лос-Анджелес» выход в следующую стадию плей-офф.

В 1/4 финала на «Лос-Анджелес» ожидает дуэль против команды «Сиэтл Саундерс».

Плей-офф MLS 2024

Западная конференция, 1/8 финала, третий матч

«Лос-Анджелес» – «Ванкувер Уайткэпс» – 1:0

Голы: Богуш, 62

Видеообзор матча