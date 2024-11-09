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Лос-Анджелес
09.11.2024 05:30 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:2 1 : 0
Ванкувер Вайткепс
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Major League Soccer
09 ноября 2024, 10:40 | Обновлено 09 ноября 2024, 11:00
284
0

До пенальти не дошло. Лос-Анджелес прошел дальше в плей-офф MLS

Команда минимально переиграла «Ванкувер Уайткэпс»

09 ноября 2024, 10:40 | Обновлено 09 ноября 2024, 11:00
284
0
До пенальти не дошло. Лос-Анджелес прошел дальше в плей-офф MLS
Getty Images/Global Images Ukraine

Субботним утром, 9 ноября, состоялся третий поединок стадии плей-офф 1/8 MLS между клубами «Лос-Анджелес» и «Ванкувер Уайткэпс».

Матч состоялся в городе Лос-Анджелес на стадионе «БМО».

До начала поединка общий счет серии был равным – 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый тайм голами фанатов не порадовал. Команды не часто атаковали, про что говорит один удар в створ за 45 минут на двух команд.

Судьба противостоянии решилась во второй половине встречи. Польский нападающий Матеуш Богуш продемонстрировал собственную технику и открыл счет на табло. В итоге забитый мяч принес клубу «Лос-Анджелес» выход в следующую стадию плей-офф.

В 1/4 финала на «Лос-Анджелес» ожидает дуэль против команды «Сиэтл Саундерс».

Плей-офф MLS 2024

Западная конференция, 1/8 финала, третий матч

«Лос-Анджелес» – «Ванкувер Уайткэпс» – 1:0

Голы: Богуш, 62

Видеообзор матча

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Матеуш Богуш (Лос-Анджелес).
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Лос-Анджелес (MLS) Ванкувер Уайткэпс Major League Soccer (MLS) Сиэтл Саундерс
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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