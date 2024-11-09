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  4. БАБИЧ: «Игра была от ножа. Чорноморец первый тайм провалил полностью»
Украина. Премьер лига
09 ноября 2024, 04:59 | Обновлено 09 ноября 2024, 05:04
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БАБИЧ: «Игра была от ножа. Чорноморец первый тайм провалил полностью»

Коуч Черноморца дал прес-конференцию после матча против Ворсклы

09 ноября 2024, 04:59 | Обновлено 09 ноября 2024, 05:04
40
0
БАБИЧ: «Игра была от ножа. Чорноморец первый тайм провалил полностью»
ФК Черноморец. Александр Бабич

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Бабич на пресс-конференции после матча 12-го тура против полтавской «Ворсклы» (0:1) рассказал:

«Такая игра была, как говорится, от ножа. И Ворскла, и Черноморец не играли на ничью. Если брать вообще в целом матч, то где-то поближе Ворскла была к победе, и они забили мяч.

Первый тайм мы полностью провалили, не сыграли в тот футбол, который пытались. Под давлением мы предпринимали не те действия.

Во втором тайме прибавили в мобильности. При счете 0:0 два момента были, особенно Петряк имел голевой момент, должны были забивать.

Соперник был сыгран, опытен. Они находятся на таком месте, что не соответствует уровню команды».

ВИДЕО. Пресс-конференция Александра Бабича после матча Черноморца с Ворсклой

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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса пресс-конференция Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Черноморец - Ворскла Александр Бабич
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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