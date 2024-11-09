БАБИЧ: «Игра была от ножа. Чорноморец первый тайм провалил полностью»

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Бабич на пресс-конференции после матча 12-го тура против полтавской «Ворсклы» (0:1) рассказал:

«Такая игра была, как говорится, от ножа. И Ворскла, и Черноморец не играли на ничью. Если брать вообще в целом матч, то где-то поближе Ворскла была к победе, и они забили мяч.

Первый тайм мы полностью провалили, не сыграли в тот футбол, который пытались. Под давлением мы предпринимали не те действия.

Во втором тайме прибавили в мобильности. При счете 0:0 два момента были, особенно Петряк имел голевой момент, должны были забивать.

Соперник был сыгран, опытен. Они находятся на таком месте, что не соответствует уровню команды».

ВИДЕО. Пресс-конференция Александра Бабича после матча Черноморца с Ворсклой