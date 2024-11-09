Андрей Бацула: «Считаю, что мы наиграли на победу»
Защитник полтавского клуба прокомментировал победу над «моряками»
В матче 13-го тура УПЛ полтавская «Ворскла» минимально одержала верх над одесским «Черноморцем» (1:0).
Защитник «Ворсклы» Андрей Бацула эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями после матча.
– С победой. Какие впечатления после сегодняшнего матча?
– Только положительные впечатления, потому что мы давно уже не побеждали. Последняя победа у нас была в августе, поэтому для нас она долгожданная, скажем так. Игра оказалась тяжелой. Играли против хорошей команды, потому считаю, что мы наиграли на победу.
— В этом поединке вы играли на непривычной для себя позиции центрального защитника. Насколько вам удобно играть именно на этой позиции?
– Центрального защитника я начал играть только в прошлом сезоне. Не считаю, что это моя основная позиция, но главное, как у нас говорят в футболе, играть, без разницы на какой ты позиции. И главное, что наконец мы сыграли сзади на ноль, поэтому считаю, что все выложились на максимум.
- В исполнении обеих команд сегодня было много борьбы. Кто при таком футболе был ближе к победе?
— Как я уже сказал, сегодня были ближе мы (прим. «Ворскла») к победе. Считаю, что в первом тайме у нас были очень хорошие моменты, чтобы забить, но не удалось. А много борьбы, потому что сейчас результат очень давит на все идущие сзади команды: и на нас, и на «Черноморец». Поэтому мы готовились к тому, что будет много борьбы и наша задача была ее не проиграть.
В турнирной таблице «Ворскла» занимает 10 место в УПЛ, набрав 13 очков. «Черноморец» же с 12 пунктами, находится на 12 строчке.
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