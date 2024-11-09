Андрей Бацула: «Считаю, что мы наиграли на победу»

В матче 13-го тура УПЛ полтавская «Ворскла» минимально одержала верх над одесским «Черноморцем» (1:0).

Защитник «Ворсклы» Андрей Бацула эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями после матча.

– С победой. Какие впечатления после сегодняшнего матча?

– Только положительные впечатления, потому что мы давно уже не побеждали. Последняя победа у нас была в августе, поэтому для нас она долгожданная, скажем так. Игра оказалась тяжелой. Играли против хорошей команды, потому считаю, что мы наиграли на победу.

— В этом поединке вы играли на непривычной для себя позиции центрального защитника. Насколько вам удобно играть именно на этой позиции?

– Центрального защитника я начал играть только в прошлом сезоне. Не считаю, что это моя основная позиция, но главное, как у нас говорят в футболе, играть, без разницы на какой ты позиции. И главное, что наконец мы сыграли сзади на ноль, поэтому считаю, что все выложились на максимум.

- В исполнении обеих команд сегодня было много борьбы. Кто при таком футболе был ближе к победе?

— Как я уже сказал, сегодня были ближе мы (прим. «Ворскла») к победе. Считаю, что в первом тайме у нас были очень хорошие моменты, чтобы забить, но не удалось. А много борьбы, потому что сейчас результат очень давит на все идущие сзади команды: и на нас, и на «Черноморец». Поэтому мы готовились к тому, что будет много борьбы и наша задача была ее не проиграть.

В турнирной таблице «Ворскла» занимает 10 место в УПЛ, набрав 13 очков. «Черноморец» же с 12 пунктами, находится на 12 строчке.