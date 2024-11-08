Требуются доказательства расизма. Верес будет оспаривать штраф от КДК УАФ

Клуб Верес Ровно обнародовал заявление о штрафе, наложенном на клуб со стороны КДК УАФ.

Официальное заявление клуба Верес Ровно

Ровенский Верес будет оспаривать решение Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола о применении к клубу штрафных санкций на сумму 200 тысяч гривен. Основанием для такого штрафа КДК УАФ определил якобы звучавшие с трибун стадиона Авангард расистские возгласы в матче против Зари 5 октября. По крайней мере, об этом в своем рапорте указал делегат поединка Николай Кузнецов.

Народный клуб Верес считает все указанные в рапорте обвинения недоказанными и бездоказательными.

Видеозапись матча никак не подтверждает какие-либо выкрики болельщиков подобного характера. Ни на видеозаписи матча, ни после игры – не усматривается, что кто-либо из игроков Зари слышал в свой адрес хоть какие-то расистские возгласы, жаловался в УАФ или обращался в клуб с подобной жалобой.

Делегат матча не зафиксировал на видео никаких оскорбительных выкриков с трибун, а значит, эти утверждения являются голословными предположениями.

Народный клуб Верес считает подобное обвинение очень серьезным, и оно не может основываться на бездоказательном утверждении делегата. Поэтому мы требуем предоставить неопровержимые доказательства столь серьезного правонарушения. Если таких доказательств нет – мы не можем принять такие обвинения.

Также информируем, что народный клуб Верес делает все возможное во избежание негативных, спорных или неоднозначных ситуаций и их влияния на поведение болельщиков. Все отдельные входы на территорию стадиона оборудованы информационными стендами с правилами зрительского поведения, о чем также систематически объявляет диктор по стадиону.