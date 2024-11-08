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Украина. Премьер лига
08 ноября 2024, 22:57 | Обновлено 08 ноября 2024, 23:11
114
0

У Вереса возникли кадровые проблемы. Как будут решать вопрос?

Морозко, Смиян и Гакман травмированы, Куция и Шарай дисквалифицированы

08 ноября 2024, 22:57 | Обновлено 08 ноября 2024, 23:11
114
0
У Вереса возникли кадровые проблемы. Как будут решать вопрос?
ФК Верес. Гиорги Куция и Владислав Шарай

Как стало известно Sport.ua, в 13-м туре УПЛ «Вересу» не смогут помочь травмированные защитники Евгений Mорозко и Максим Смиян.

Возвращение этих двух футболистов в строй ожидается уже после международной паузы, вызванной матчами сборных в ноябре. В этом году уже не сыграет еще один защитник – Василий Гакман.

Чтобы как-то минимизировать эти потери, в последнем поединке с «Оболонью» на позицию правого защитника был передислоцирован полузащитник Гиорги Куция, но в воскресном матче с «Рухом» он не сыграет из-за дисквалификации. Также из-за перебора желтых карт не будет задействован полузащитник Владислав Шарай.

«Верес» занимает в УПЛ 10-е место, набрав 12 очков. Голкипер «Вереса» Андрей Кожухарь вызван в сборную Молдовы.

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Верес Ровно Евгений Морозко Максим Смиян травма инсайд Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Василий Гакман Владислав Шарай
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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