У Вереса возникли кадровые проблемы. Как будут решать вопрос?

Как стало известно Sport.ua, в 13-м туре УПЛ «Вересу» не смогут помочь травмированные защитники Евгений Mорозко и Максим Смиян.

Возвращение этих двух футболистов в строй ожидается уже после международной паузы, вызванной матчами сборных в ноябре. В этом году уже не сыграет еще один защитник – Василий Гакман.

Чтобы как-то минимизировать эти потери, в последнем поединке с «Оболонью» на позицию правого защитника был передислоцирован полузащитник Гиорги Куция, но в воскресном матче с «Рухом» он не сыграет из-за дисквалификации. Также из-за перебора желтых карт не будет задействован полузащитник Владислав Шарай.

«Верес» занимает в УПЛ 10-е место, набрав 12 очков. Голкипер «Вереса» Андрей Кожухарь вызван в сборную Молдовы.