Вратарь «Вереса» вызван в сборную Молдовы
Андрей Кожухар может сыграть 2 матча за национальную команду
Вратарь ровненского «Вереса» Андрей Кожухар получил вызов в сборную Молдовы на матчи Лиги наций. Команда сыграет против Андорры 16 сентября в рамках Лиги наций и товариский матч против Гибралтара 19 ноября.
Кожухар дебютировал за сборную Молдовы в сентябре этого года в товариском матче против Сан-Марино. Молдаване одержали минимальную победу 1:0.
В «Вересе» Андрей является основным вратарем и сыграл за команду 10 матчей. Учитывая результаты ровненской команды, которая в настоящее время борется за выживание, стоит отметить, что Кожухар дважды сыграл на ноль.
Напомним, ранее стало известно, что испанские клубы интересуются вратарем молодежной сборной Украины.
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