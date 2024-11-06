Вратарь «Вереса» вызван в сборную Молдовы

Вратарь ровненского «Вереса» Андрей Кожухар получил вызов в сборную Молдовы на матчи Лиги наций. Команда сыграет против Андорры 16 сентября в рамках Лиги наций и товариский матч против Гибралтара 19 ноября.

Кожухар дебютировал за сборную Молдовы в сентябре этого года в товариском матче против Сан-Марино. Молдаване одержали минимальную победу 1:0.

В «Вересе» Андрей является основным вратарем и сыграл за команду 10 матчей. Учитывая результаты ровненской команды, которая в настоящее время борется за выживание, стоит отметить, что Кожухар дважды сыграл на ноль.

Напомним, ранее стало известно, что испанские клубы интересуются вратарем молодежной сборной Украины.