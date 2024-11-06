Вратарь молодежной сборной Украины отреагировал на интерес испанских клубов

Перспективный молодой вратарь Яков Кинарейкин летом покинул кризисный Днепр-1 и начал поиски нового клуба. Относительно него ходили слухи об интересе как украинских, так и зарубежных клубов. Назывались такие страны, как Испания, Португалия и Чехия.

По последнему инсайду нашего сайта, в услугах Якова летом был заинтересован испанский «Вальядолид». Корреспондент сайта Игорь Лысенко связался с Кинарейкиным и получил от него эксклюзивный комментарий для сайта Sport.ua по поводу последних слухов.

– Яков, можете, пожалуйста, подтвердить или опровергнуть информацию о том, что вами летом интересовался испанский «Вальядолид» и почему выбрали именно «Карпаты»?

– Да, летом действительно был интерес ко мне со стороны двух клубов испанской Ла Лиги. Эти два клуба выходили на меня, но я выбрал «Карпаты», потому, что в то время это был лучший вариант в продолжении моей карьеры.

Яков недавно дебютировал в составе «Карпат», проведя «сухой матч» против киевской «Оболони», завершившийся победой львовян со счетом 1-0. Тренер «Карпат» Владислав Лупашко пока видит первым номером команды другого вратаря «зеленых львов» – Александра Кемкина.