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Молодежные турниры
06 ноября 2024, 15:59 | Обновлено 06 ноября 2024, 16:00
168
0

Вратарь молодежной сборной Украины отреагировал на интерес испанских клубов

Яков Кинарейкин объяснил почему выбрал «Карпаты»

06 ноября 2024, 15:59 | Обновлено 06 ноября 2024, 16:00
168
0
Вратарь молодежной сборной Украины отреагировал на интерес испанских клубов
Яков Кинарейкин

Перспективный молодой вратарь Яков Кинарейкин летом покинул кризисный Днепр-1 и начал поиски нового клуба. Относительно него ходили слухи об интересе как украинских, так и зарубежных клубов. Назывались такие страны, как Испания, Португалия и Чехия.

По последнему инсайду нашего сайта, в услугах Якова летом был заинтересован испанский «Вальядолид». Корреспондент сайта Игорь Лысенко связался с Кинарейкиным и получил от него эксклюзивный комментарий для сайта Sport.ua по поводу последних слухов.

– Яков, можете, пожалуйста, подтвердить или опровергнуть информацию о том, что вами летом интересовался испанский «Вальядолид» и почему выбрали именно «Карпаты»?
– Да, летом действительно был интерес ко мне со стороны двух клубов испанской Ла Лиги. Эти два клуба выходили на меня, но я выбрал «Карпаты», потому, что в то время это был лучший вариант в продолжении моей карьеры.

Яков недавно дебютировал в составе «Карпат», проведя «сухой матч» против киевской «Оболони», завершившийся победой львовян со счетом 1-0. Тренер «Карпат» Владислав Лупашко пока видит первым номером команды другого вратаря «зеленых львов» – Александра Кемкина.

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Яков Кинарейкин Карпаты Львов
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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