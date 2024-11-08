Клуб Первой лиги просит УАФ сделать для него исключение. Что случилось?
Буковина хочет сыграть в 1/4 финала Кубка Украины на родном стадионе
8 ноября состоялась жеребьевка четвертьфинальных поединков Кубка Украины 2024/25. Одну из пар составили Буковина и Виктория, где в роли хозяина будет выступать черновицкая команда.
Как стало известно Sport.ua, начиная с 1/4 финала, матчи будут принимать арены, отвечающие требованиям Премьер-лиги. Черновицкий стадион таким условиям не отвечает из-за отсутствия искусственного освещения и подогрева.
Руководство ФК «Буковина» обратилось к организаторам соревнований из УАФ с просьбой разрешить сыграть в Черновцах, мотивируя это тем, что будут играть представители Первой лиги.
Если согласие не будет получено, то будут рассматриваться запасные варианты с проведением матча во Львове или Тернополе. Базовая дата проведения четвертьфиналов – 2 апреля 2025 года.
Один из клубов Первой лиги выйдет в полуфинал Кубка Украины в 8-й раз в истории этого турнира.
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