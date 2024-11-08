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Украина. Премьер лига
08 ноября 2024, 22:41 | Обновлено 08 ноября 2024, 22:53
479
0

Клуб Первой лиги просит УАФ сделать для него исключение. Что случилось?

Буковина хочет сыграть в 1/4 финала Кубка Украины на родном стадионе

08 ноября 2024, 22:41 | Обновлено 08 ноября 2024, 22:53
479
0
Клуб Первой лиги просит УАФ сделать для него исключение. Что случилось?
ФК Буковина

8 ноября состоялась жеребьевка четвертьфинальных поединков Кубка Украины 2024/25. Одну из пар составили Буковина и Виктория, где в роли хозяина будет выступать черновицкая команда.

Как стало известно Sport.ua, начиная с 1/4 финала, матчи будут принимать арены, отвечающие требованиям Премьер-лиги. Черновицкий стадион таким условиям не отвечает из-за отсутствия искусственного освещения и подогрева.

Руководство ФК «Буковина» обратилось к организаторам соревнований из УАФ с просьбой разрешить сыграть в Черновцах, мотивируя это тем, что будут играть представители Первой лиги.

Если согласие не будет получено, то будут рассматриваться запасные варианты с проведением матча во Львове или Тернополе. Базовая дата проведения четвертьфиналов – 2 апреля 2025 года.

Один из клубов Первой лиги выйдет в полуфинал Кубка Украины в 8-й раз в истории этого турнира.

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Кубок Украины по футболу Буковина Черновцы инсайд Виктория Сумы Украинская ассоциация футбола система освещения система подогрева
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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