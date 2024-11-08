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  4. Косовский объяснил причину беспомощности Динамо против Ференцвароша
Лига Европы
08 ноября 2024, 21:45 | Обновлено 08 ноября 2024, 21:58
189
0

Косовский объяснил причину беспомощности Динамо против Ференцвароша

Виталий Косовский считает основной причиной беды именно индивдуальный класс

08 ноября 2024, 21:45 | Обновлено 08 ноября 2024, 21:58
189
0
Косовский объяснил причину беспомощности Динамо против Ференцвароша
СК Днепр-1. Виталий Косовский

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Виталий Косовский про причину беспомощности «бело-синих» в матче с «Фенербахче»:

«Я не думаю, что на их действиях сказалась усталость. Возможно, киевлян выбил из колеи быстро пропущенный мяч после перерыва. Нужно было менять тактику, чтобы восстановить паритет, а резервов для этого не хватало. Но хуже всего, что снова плохо сработал «треугольник» в центральной зоне: стопперы Тарас Михавко, Кристиан Биловар и опорник Владимир Бражко. Гости смело вступали в единоборства и практически каждая их атака была острой. Помогали им в этом и динамовцы, которые часто ошибались в простых ситуациях».

Виталий Косовский про перспективы «Динамо» в Лиге Европы.

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Виталий Косовский Динамо - Ференцварош Динамо Киев Ференцварош Лига Европы
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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