Косовский объяснил причину беспомощности Динамо против Ференцвароша
Виталий Косовский считает основной причиной беды именно индивдуальный класс
Бывший полузащитник киевского «Динамо» Виталий Косовский про причину беспомощности «бело-синих» в матче с «Фенербахче»:
«Я не думаю, что на их действиях сказалась усталость. Возможно, киевлян выбил из колеи быстро пропущенный мяч после перерыва. Нужно было менять тактику, чтобы восстановить паритет, а резервов для этого не хватало. Но хуже всего, что снова плохо сработал «треугольник» в центральной зоне: стопперы Тарас Михавко, Кристиан Биловар и опорник Владимир Бражко. Гости смело вступали в единоборства и практически каждая их атака была острой. Помогали им в этом и динамовцы, которые часто ошибались в простых ситуациях».
Виталий Косовский про перспективы «Динамо» в Лиге Европы.
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