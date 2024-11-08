Забил Мане. Аль-Наср с Роналду выиграл и продолжает преследовать Аль-Хиляль
Аль-Хиляль с голом форварда Александара Митровича переиграл Аль-Иттифак
Вечером 8 ноября состоялись матчи 10-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
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Знаменитый сенегальский форвард Садо Мане принес победу клубу Аль-Наср в матче с Аль-Рияд (1:0).
Звездный португальский нападающий Криштиану Роналду отыграл за победителей весь матч.
Аль-Хиляль с голом форварда Александара Митровича переиграл Аль-Иттифак (3:1) и вернул себе лидерство.
Лидеры: Аль-Хиляль (28), Аль-Иттихад (27), Аль-Наср (22).
Чемпионат Саудовской Аравии
10-й тур, 8 ноября
Аль-Хиляль – Аль-Иттифак – 3:1
Голы: Митрович, 45+2, Малком, 81, Аль-Кахтани, 90+6 – Витиньо, 90+4
Аль-Ахли – Аль-Раед – 2:0
Голы: Вейга, 55, Аль-Асмари, 90+4
Аль-Рияд – Аль-Наср – 0:1
Гол: Садио Мане, 41
Турнирная таблица
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