Выбила нейтралок. Завацкая вышла в финал парного разряда на турнире WTA 125

Украинская теннисистка Катарина Завацкая пробилась в финал парного разряда на грунтовом турнире WTA 125 в Кали (Колумбия).

В полуфинале украинка и ее напарница Тара Вюрт (Хорватия) в двух сетах одолели «нейтральный» тандем Марина Кононова / Мария Козырева за 1 час и 25 минут.

WTA 125 Кали. Пары. Грунт. 1/2 финала

Катарина Завацкая (Украина) / Тара Вюрт (Хорватия) – Марина Кононова / Мария Козырева – 6:3, 3:6, [10:7]

Завацкая впервые сыграет в финале турнира WTA 125 в парном разряде. Ранее, в паре, она трижды доходила до финала на турнирах ITF и завоевала два трофея.

В решающем поединке Катарина и Тара сыграют против победительниц противостояния Вероника Эрьявец / Кристина Младенович – Алисия Линьяна / Мелани Крывои.

В одиночном разряде в Кали Завацкая вылетела уже в 1-м раунде, проиграв Панне Удварди.