Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Выбила нейтралок. Завацкая вышла в финал парного разряда на турнире WTA 125
WTA
08 ноября 2024, 20:46 |
146
0

Выбила нейтралок. Завацкая вышла в финал парного разряда на турнире WTA 125

Катарина и Тара Вюрт в полуфинале в Кали одолели тандем Марина Кононова / Мария Козырева

08 ноября 2024, 20:46 |
146
0
Выбила нейтралок. Завацкая вышла в финал парного разряда на турнире WTA 125
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая пробилась в финал парного разряда на грунтовом турнире WTA 125 в Кали (Колумбия).

В полуфинале украинка и ее напарница Тара Вюрт (Хорватия) в двух сетах одолели «нейтральный» тандем Марина Кононова / Мария Козырева за 1 час и 25 минут.

WTA 125 Кали. Пары. Грунт. 1/2 финала

Катарина Завацкая (Украина) / Тара Вюрт (Хорватия) – Марина Кононова / Мария Козырева – 6:3, 3:6, [10:7]

Завацкая впервые сыграет в финале турнира WTA 125 в парном разряде. Ранее, в паре, она трижды доходила до финала на турнирах ITF и завоевала два трофея.

В решающем поединке Катарина и Тара сыграют против победительниц противостояния Вероника Эрьявец / Кристина Младенович – Алисия Линьяна / Мелани Крывои.

В одиночном разряде в Кали Завацкая вылетела уже в 1-м раунде, проиграв Панне Удварди.

По теме:
Завацкая вышла в полуфинал парного разряда в Кали
Крутой камбек на тай-брейке. Соболева в двухдневном матче одолела нейтралку
Анастасия Соболева – Мария Козырева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Мария Кононова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Автобус команды-лидера чемпионата Украины отправили в ТЦК вместе с игроками
Футбол | 08 ноября 2024, 16:05 27
Автобус команды-лидера чемпионата Украины отправили в ТЦК вместе с игроками
Автобус команды-лидера чемпионата Украины отправили в ТЦК вместе с игроками

Представителям СК «Полтава» выписали повестки

БРИГГС: Знаете, кто имел более сильный удар, чем Кличко, Форман и Леннокс?
Бокс | 08 ноября 2024, 10:03 0
БРИГГС: Знаете, кто имел более сильный удар, чем Кличко, Форман и Леннокс?
БРИГГС: Знаете, кто имел более сильный удар, чем Кличко, Форман и Леннокс?

Бывший чемпион мира выделил Франсуа Боту

Почему Свентек вылетела? Итоговая таблица Оранжевой группы WTA Finals 2024
Теннис | 07.11.2024, 20:32
Почему Свентек вылетела? Итоговая таблица Оранжевой группы WTA Finals 2024
Почему Свентек вылетела? Итоговая таблица Оранжевой группы WTA Finals 2024
Цуренко за выход в полуфинал турнира в США сыграет против 570-й ракетки
Теннис | 08.11.2024, 13:23
Цуренко за выход в полуфинал турнира в США сыграет против 570-й ракетки
Цуренко за выход в полуфинал турнира в США сыграет против 570-й ракетки
Дно пробито. Итоги дня и турнирная таблица Лиги Европы. Где Динамо, где?
Футбол | 08.11.2024, 06:23
Дно пробито. Итоги дня и турнирная таблица Лиги Европы. Где Динамо, где?
Дно пробито. Итоги дня и турнирная таблица Лиги Европы. Где Динамо, где?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Обидчики Динамо в квалификации сенсационно добыли первую победу в ЛЧ
Обидчики Динамо в квалификации сенсационно добыли первую победу в ЛЧ
07.11.2024, 00:05 3
Футбол
Флик назвал боссам Барселоны игрока, который зимой должен покинуть клуб
Флик назвал боссам Барселоны игрока, который зимой должен покинуть клуб
07.11.2024, 17:25
Футбол
«Ломаченко хочет драться с суперзвездой». Боксер – о бое с украинцем
«Ломаченко хочет драться с суперзвездой». Боксер – о бое с украинцем
07.11.2024, 18:25
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, кто был лучшим в эру Холифилда и Тайсона?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, кто был лучшим в эру Холифилда и Тайсона?»
07.11.2024, 08:16 7
Бокс
Довбик может покинуть Рому. Стали известны причины и первые претенденты
Довбик может покинуть Рому. Стали известны причины и первые претенденты
06.11.2024, 18:52 27
Футбол
На радость Лунину? Куртуа может покинуть Реал ради другого участника ЛЧ
На радость Лунину? Куртуа может покинуть Реал ради другого участника ЛЧ
08.11.2024, 08:25 10
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «За мою карьеру меня сильно удивил только один боксер»
Леннокс ЛЬЮИС: «За мою карьеру меня сильно удивил только один боксер»
07.11.2024, 08:52 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем