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  4. Завацкая разгромно проиграла на старте турнира WTA 125 в Колумбии
WTA
05 ноября 2024, 18:29 |
214
0

Завацкая разгромно проиграла на старте турнира WTA 125 в Колумбии

Катарина в 1/16 финала соревнований в Кали уступила Панне Удварди

05 ноября 2024, 18:29 |
214
0
Завацкая разгромно проиграла на старте турнира WTA 125 в Колумбии
Instagram. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (TA 229) завершила выступления в одиночном разряде грунтового турнира WTA 125 в Кали (Колумбия).

В 1/16 финала украинка в двух сетах проиграла Панне Удварди (Венгрия, WTA 146) за 1 час и 13 минут.

WTA 125 Кали. Грунт. 1/16 финала

Катарина Завацкая (Украина) – Панна Удварди (Венгрия) – 2:6, 0:6

Это была первая встреча соперниц.

Во 2-м раунде Удварди сыграет против победительницы противостояния Тара Вюрт – Дарья Семенистая.

Неделей ранее Катарина сыграла на турнире идентичной категории в Санта-Круз, Боливия. Там она также проиграла уже в 1/16 финала, уступив Дарье Лодиковой.

На кортах Кали Завацкая продолжит выступать в парном разряде. 4 ноября она вместе с Тарой Вюрт в двух сетах переиграла местный дуэт Юлиана Монрой / Мариа Торес 6:0, 6:3. Во 2-м круге украинско-хорватский тандем встретится либо с парой Эмилиана Аранго / Мария Перес Гарсия, либо с парой Алена Большова / Валерия Страхова.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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