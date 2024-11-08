Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий КОСОВСКИЙ: «Это поражение – ощутимый удар по имиджу Динамо»
Лига Европы
08 ноября 2024, 21:07 | Обновлено 08 ноября 2024, 21:14
804
1

Виталий КОСОВСКИЙ: «Это поражение – ощутимый удар по имиджу Динамо»

Бывший динамовец не понимает, что произошло с командой во втором тайме

08 ноября 2024, 21:07 | Обновлено 08 ноября 2024, 21:14
804
1
Виталий КОСОВСКИЙ: «Это поражение – ощутимый удар по имиджу Динамо»
ФК Шахтер Донецк. Виталий Косовский

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Виталий Косовский в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, что ему больше всего не понравилось в поединке Лиги Европы, в котором подопечные Александра Шовковского разгромно уступили венгерскому «Ференцварошу» - 0:4:

– Это невероятный сбой, который привел к ощутимому удару по имиджу «Динамо». Хотя ничто не предвещало такого фиаско: киевляне, несмотря на то, что с 17 минуты играли в меньшинстве, контролировали ход событий на поле, создавали голевые моменты. Дважды лишь каркас ворот спасал ворота гостей от неприятностей после ударов номинальных хозяев. Но во втором тайме динамовцев было не узнать.

Все же, большинство экспертов в своих комментариях главным виновником разгрома считают левого защитника киевлян Владислава Дубинчака, который грубо атаковал соперника и справедливо был удален с поля.

– Дубинчак, как говорят, из жестких защитников. Но агрессивность должна быть контролируемой. В Гамбурге из-за своего безответственного поступка Владислав оставил одноклубников в меньшинстве, что и помогло гостям перехватить инициативу и одержать впечатляющую победу. Да, это можно списать на молодость Дубинчака, эмоции, но надо думать, нельзя так подводить свою команду. Впрочем, к сожалению, не безгрешными были и партнеры Владислава.

– Чем можно объяснить, что во втором тайме динамовцы были такими беспомощными?

– Я не думаю, что на их действиях сказалась усталость. Возможно, киевлян выбил из колеи быстро пропущенный мяч после перерыва. Нужно было менять тактику, чтобы восстановить паритет, а резервов для этого не хватало. Но хуже всего, что снова плохо сработал «треугольник» в центральной зоне: стопперы Тарас Михавко, Кристиан Биловар и опорник Владимир Бражко. Гости смело вступали в единоборства и практически каждая их атака была острой. Помогали им в этом и динамовцы, которые часто ошибались в простых ситуациях.

В рядах киевлян были исполнители, которые могли изменить положение?

– Я не могу найти объяснения таким безвольным действиям киевлян во втором тайме. Возможно, не настроились, хотя не исключено, что и уровень игроков сейчас в «Динамо» такой, что трудно рассчитывать на победы в еврокубках. Сейчас все печально.

– Возможно, после четвертого поражения подряд в ЛЕ динамовцам стоит сосредоточиться на выступлении в УПЛ?

– Чтобы завоевать путевку в Лигу чемпионов? Но я бы не спешил ставить крест на выступлении динамовцев в текущей Лиге Европы. Шансы пройти дальше еще есть, хотя и мизерные. Вот почему после возвращения из Гамбурга киевлянам надо, как следует восстановиться и в воскресенье постараться взять верх над амбициозным «Полесьем». Пожалуй, не обойдется без ротации ввиду того психологического состояния, в котором находятся динамовцы после разгрома от «Ференцвароша». А уже после ноябрьской паузы в УПЛ, вызванной поединками сборных, приложить максимум усилий, чтобы начать наверстывать упущенное на международной арене. «Виктория« – не из топ-команд, ее можно одолеть, если продемонстрировать свои лучшие качества.

Свой следующий поединок в групповом раунде Лиги Европы киевское «Динамо» проведет 28 ноября с «Викторией» из чешского города Пльзень.

Ранее заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич поделился впечатлениями от поединка Лиги Европы, в котором киевское «Динамо» было разбито венгерским «Ференцварошем».

По теме:
Косовский объяснил причину беспомощности Динамо против Френцвароша
«Не спешил бы ставить крест». Косовский – про перспективы Динамо в ЛЕ
Супер-голеадор из Порту. Омородион забивает в среднем больше гола за матч
Виталий Косовский Динамо Киев Лига Европы инсайд Динамо - Ференцварош Ференцварош
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины. С кем сыграют Шахтер и Динамо?
Футбол | 08 ноября 2024, 10:43 9
Жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины. С кем сыграют Шахтер и Динамо?
Жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины. С кем сыграют Шахтер и Динамо?

Четвертьфинальные поединки пройдут в начале апреля 2025 года

БРИГГС: Знаете, кто имел более сильный удар, чем Кличко, Форман и Леннокс?
Бокс | 08 ноября 2024, 10:03 0
БРИГГС: Знаете, кто имел более сильный удар, чем Кличко, Форман и Леннокс?
БРИГГС: Знаете, кто имел более сильный удар, чем Кличко, Форман и Леннокс?

Бывший чемпион мира выделил Франсуа Боту

ВИДЕО. Гол Мудрика признан лучшим в туре Лиги конференций
Футбол | 08.11.2024, 16:28
ВИДЕО. Гол Мудрика признан лучшим в туре Лиги конференций
ВИДЕО. Гол Мудрика признан лучшим в туре Лиги конференций
Шовковский объяснил, почему Динамо сгорело 0:4 венграм в Лиге Европы
Футбол | 08.11.2024, 07:16
Шовковский объяснил, почему Динамо сгорело 0:4 венграм в Лиге Европы
Шовковский объяснил, почему Динамо сгорело 0:4 венграм в Лиге Европы
ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 12-го тура УПЛ
Футбол | 08.11.2024, 20:37
ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 12-го тура УПЛ
ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 12-го тура УПЛ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
uausa
Для людини яка брала участь в погромі Барселони теперішнє Динамо просто ДНО
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Ломаченко хочет драться с суперзвездой». Боксер – о бое с украинцем
«Ломаченко хочет драться с суперзвездой». Боксер – о бое с украинцем
07.11.2024, 18:25
Бокс
Шахтер – Янг Бойз – 2:1. Как забили Зубков и Судаков. Видео голов и обзор
Шахтер – Янг Бойз – 2:1. Как забили Зубков и Судаков. Видео голов и обзор
06.11.2024, 22:41 5
Футбол
Анчелотти назвал игроков, из-за которых Реал проигрывает. Вспомнил Лунина?
Анчелотти назвал игроков, из-за которых Реал проигрывает. Вспомнил Лунина?
07.11.2024, 07:48 11
Футбол
Довбик может покинуть Рому. Стали известны причины и первые претенденты
Довбик может покинуть Рому. Стали известны причины и первые претенденты
06.11.2024, 18:52 27
Футбол
На радость Лунину? Куртуа может покинуть Реал ради другого участника ЛЧ
На радость Лунину? Куртуа может покинуть Реал ради другого участника ЛЧ
08.11.2024, 08:25 10
Футбол
Обидчики Динамо в квалификации сенсационно добыли первую победу в ЛЧ
Обидчики Динамо в квалификации сенсационно добыли первую победу в ЛЧ
07.11.2024, 00:05 3
Футбол
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
08.11.2024, 12:29 1
Теннис
Клуб Зинченко увольняет мобилизованных и не выплачивает долги?
Клуб Зинченко увольняет мобилизованных и не выплачивает долги?
06.11.2024, 19:30 3
Киберспорт
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем