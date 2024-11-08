Виталий КОСОВСКИЙ: «Это поражение – ощутимый удар по имиджу Динамо»

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Виталий Косовский в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, что ему больше всего не понравилось в поединке Лиги Европы, в котором подопечные Александра Шовковского разгромно уступили венгерскому «Ференцварошу» - 0:4:

– Это невероятный сбой, который привел к ощутимому удару по имиджу «Динамо». Хотя ничто не предвещало такого фиаско: киевляне, несмотря на то, что с 17 минуты играли в меньшинстве, контролировали ход событий на поле, создавали голевые моменты. Дважды лишь каркас ворот спасал ворота гостей от неприятностей после ударов номинальных хозяев. Но во втором тайме динамовцев было не узнать.

– Все же, большинство экспертов в своих комментариях главным виновником разгрома считают левого защитника киевлян Владислава Дубинчака, который грубо атаковал соперника и справедливо был удален с поля.

– Дубинчак, как говорят, из жестких защитников. Но агрессивность должна быть контролируемой. В Гамбурге из-за своего безответственного поступка Владислав оставил одноклубников в меньшинстве, что и помогло гостям перехватить инициативу и одержать впечатляющую победу. Да, это можно списать на молодость Дубинчака, эмоции, но надо думать, нельзя так подводить свою команду. Впрочем, к сожалению, не безгрешными были и партнеры Владислава.

– Чем можно объяснить, что во втором тайме динамовцы были такими беспомощными?

– Я не думаю, что на их действиях сказалась усталость. Возможно, киевлян выбил из колеи быстро пропущенный мяч после перерыва. Нужно было менять тактику, чтобы восстановить паритет, а резервов для этого не хватало. Но хуже всего, что снова плохо сработал «треугольник» в центральной зоне: стопперы Тарас Михавко, Кристиан Биловар и опорник Владимир Бражко. Гости смело вступали в единоборства и практически каждая их атака была острой. Помогали им в этом и динамовцы, которые часто ошибались в простых ситуациях.

– В рядах киевлян были исполнители, которые могли изменить положение?

– Я не могу найти объяснения таким безвольным действиям киевлян во втором тайме. Возможно, не настроились, хотя не исключено, что и уровень игроков сейчас в «Динамо» такой, что трудно рассчитывать на победы в еврокубках. Сейчас все печально.

– Возможно, после четвертого поражения подряд в ЛЕ динамовцам стоит сосредоточиться на выступлении в УПЛ?

– Чтобы завоевать путевку в Лигу чемпионов? Но я бы не спешил ставить крест на выступлении динамовцев в текущей Лиге Европы. Шансы пройти дальше еще есть, хотя и мизерные. Вот почему после возвращения из Гамбурга киевлянам надо, как следует восстановиться и в воскресенье постараться взять верх над амбициозным «Полесьем». Пожалуй, не обойдется без ротации ввиду того психологического состояния, в котором находятся динамовцы после разгрома от «Ференцвароша». А уже после ноябрьской паузы в УПЛ, вызванной поединками сборных, приложить максимум усилий, чтобы начать наверстывать упущенное на международной арене. «Виктория« – не из топ-команд, ее можно одолеть, если продемонстрировать свои лучшие качества.

Свой следующий поединок в групповом раунде Лиги Европы киевское «Динамо» проведет 28 ноября с «Викторией» из чешского города Пльзень.

Ранее заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич поделился впечатлениями от поединка Лиги Европы, в котором киевское «Динамо» было разбито венгерским «Ференцварошем».