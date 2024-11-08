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Лига Европы
08 ноября 2024, 14:45 | Обновлено 08 ноября 2024, 15:16
1537
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «Динамовская молодежь забыла честь клуба»

Известному специалисту непонятны действия Дубинчака

08 ноября 2024, 14:45 | Обновлено 08 ноября 2024, 15:16
1537
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Динамовская молодежь забыла честь клуба»
Getty Images/Global Images Ukraine

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от вчерашнего поединка Лиги Европы, в котором киевское «Динамо» было разбито венгерским «Ференцварошем» - 0:4:

«Я до сих пор не нахожу ответа на вопрос: что могло произойти в перерыве с киевлянами, которые так бездарно провели второй тайм? Согласен, играть с 17 минуты в меньшинстве - сложно, но это не катастрофа. Хотя поступок Дубинчака мне не понятен, ведь прямой угрозы воротам киевлян не было. Как тут не вспомнить, что в недавнем «классическом» нелепое удаление в где-то похожей ситуации дончанина Крыськива привело к потере очков «Шахтером», которых может не хватить на финише. Однако, как видите, выводов из ошибок никто не делает.

Но факты упрямая вещь: во втором тайме «Динамо» банально посыпалось: исчезла компактность в действиях, начались позиционные ошибки, центр защиты напоминал проходной двор. Это и привело к разгромному поражению, о таком результате, убежден, гости даже не мечтали. Создается впечатление, молодежь киевлян просто забыла, что защищает спортивную честь команды, которая всегда славилась своей неуступчивостью.
Поэтому посоветовал бы рулевому Александру Шовковскому сразу по возвращении домой пересмотреть вместе с подопечными видеозапись финала розыгрыша Кубка Кубков 1975 года между «Динамо» и «Ференцварошем», в котором киевляне не только уверенно победили, но и продемонстрировали высокое мастерство и бойцовский характер».

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инсайд Мирон Маркевич Лига Европы Динамо Киев Ференцварош Динамо - Ференцварош Владислав Дубинчак
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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