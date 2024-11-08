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Украина. Премьер лига
08 ноября 2024, 12:59 |
1548
1

Известный украинский тренер оценил работу Шовковского в Динамо

Роман Григорчук желает успехов главному тренеру бело-синих

08 ноября 2024, 12:59 |
1548
1
Известный украинский тренер оценил работу Шовковского в Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Шовковский

Известный украинский тренер Роман Григорчук высказался о работе главного тренера киевского «Динамо» Александра Шовковского:

«С моей стороны будет не совсем корректно обсуждать коллег, а тем более – выдающуюся фигуру для нашего футбола в целом. От всего сердца я хочу пожелать ему успехов во главе «Динамо».

В этом сезоне Украинской Премьер-лиги «Динамо» набрало 29 очков в 11 матчах и возглавляет турнирную таблицу чемпионата. В Лиге Европы положение дел диаметрально противоположное: киевляне по итогам 4 туров идут на последнем, 36-м месте без очков и без забитых мячей.

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Роман Григорчук Александр Шовковский Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Spaceman
Ну і де ж оцінка? Тупа статєйка, як  і заголовок до неї..
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