Известный украинский тренер оценил работу Шовковского в Динамо

Известный украинский тренер Роман Григорчук высказался о работе главного тренера киевского «Динамо» Александра Шовковского:

«С моей стороны будет не совсем корректно обсуждать коллег, а тем более – выдающуюся фигуру для нашего футбола в целом. От всего сердца я хочу пожелать ему успехов во главе «Динамо».

В этом сезоне Украинской Премьер-лиги «Динамо» набрало 29 очков в 11 матчах и возглавляет турнирную таблицу чемпионата. В Лиге Европы положение дел диаметрально противоположное: киевляне по итогам 4 туров идут на последнем, 36-м месте без очков и без забитых мячей.