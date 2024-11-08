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  4. «Выше МЮ в таблице? Это ни о чем не говорит». Ярмолюк о целях Брентфорда
Англия
08 ноября 2024, 20:40 |
204
0

«Выше МЮ в таблице? Это ни о чем не говорит». Ярмолюк о целях Брентфорда

Егор Ярмолюк рассказал об амбициях «Брентфорда» в этом сезоне

08 ноября 2024, 20:40 |
204
0
«Выше МЮ в таблице? Это ни о чем не говорит». Ярмолюк о целях Брентфорда
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк о целях клуба на сезон:

«На каждый матч мы выходим с целью завоевать три очка. И делать выводы после 10 игр еще не можем. Перед каждым туром наша задача - взять максимум очков и приблизиться в таблице ближе к топам. В общем, наша цель – занять как можно более высокое место».

«Мы выше МЮ в таблице? Это ни о чем не говорит. Мы следим за собой и настраиваемся на победу в каждой игре. У нас есть своя тактика, но мы по-разному подходим к каждому сопернику. Каждая игра в Премьер-лиге очень тяжелая. Тренер акцентирует наше внимание на моментальном прессинге при потере мяча и, если соперник позволяет, требует как можно больше владеть мячом. Мы не боимся играть против топ-команд и стараемся действовать в своем стиле», – добавил украинец.

«Брентфорд» занимает 12-е место в чемпионате Англии с 13 зачетными баллами.

Егор Ярмолюк прокомментировал дебютный вызов в сборную Украины.

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Егор Ярмолюк Брентфорд Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Данііл Киріяка Источник: XSport
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