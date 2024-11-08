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Сборная УКРАИНЫ
08 ноября 2024, 14:26 |
181
0

Егор ЯРМОЛЮК: «С Ребровым еще не общался»

Игрок «Брентфорда» – о вызове в сборную Украины

08 ноября 2024, 14:26 |
181
0
Егор ЯРМОЛЮК: «С Ребровым еще не общался»
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк высказался о своем вызове в национальную сборную Украины.

«О вызове мне сообщил администратор сборной. Сейчас готовлюсь к очередному матчу в клубе и жду поездки в сборную.

С Ребровым еще не общался. Наверное, это произойдет непосредственно, когда приеду в сборную.

Кого вызывать решает исключительно тренер. Я со своей стороны, счастлив своему вызову, и буду радоваться, если будет подтягиваться молодежь.

Что думаю о соперниках? Против любой сборной тяжело играть, ведь туда попадают лучшие игроки своих стран. Наше дело – подготовиться как можно сильнее и продемонстрировать свою лучшую игру. Да, все знают лидеров наших соперников, но я не буду никого выделять. Когда играешь за сборную, у тебя двойная мотивация, и каждый выходит на поле с отдачей не на 100, а на 200 процентов. Должны быть сконцентрированы на себе и играть в свой футбол, – сказал Ярмолюк в интервью изданию Украинский футбол.

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Егор Ярмолюк сборная Украины по футболу Лига наций Брентфорд Сергей Ребров
Андрій Вітренко Источник: Украинский футбол
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