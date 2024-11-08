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  4. «Довольно неплохо сыграл». Кучер высказался про игру капитана Шахтера в ЛЧ
Лига чемпионов
08 ноября 2024, 20:04 |
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«Довольно неплохо сыграл». Кучер высказался про игру капитана Шахтера в ЛЧ

Бывший защитник «Шахтера» Александр Кучер прокомментировал игру Николая Матвиенко против «Янг Бойз»

08 ноября 2024, 20:04 |
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«Довольно неплохо сыграл». Кучер высказался про игру капитана Шахтера в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Матвиенко

Украинский экс-игрок «Шахтера» и футбольный тренер Александр Кучер прокомментировал игру Николая Матвиенка против «Янг Бойз» в прошедшем матче 4-го тура Лиги чемпионов:

«Довольно неплохо отыграл. Опасные подходы у «Янг Бойз» были, но Матвиенко и Бондарь действовали надежно. К ним особых претензий быть не может, я считаю».

Украинский тренер оценил выступление Матвиенко в 7.5 баллов из 10.

Александр Кучер про игру «Шахтера» и «Янг Бойз».

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Николай Матвиенко Шахтер Донецк Янг Бойз Шахтер - Янг Бойз Лига чемпионов Александр Кучер
Данііл Киріяка Источник: Украинский футбол
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