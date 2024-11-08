Лига чемпионов08 ноября 2024, 20:04 |
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«Довольно неплохо сыграл». Кучер высказался про игру капитана Шахтера в ЛЧ
Бывший защитник «Шахтера» Александр Кучер прокомментировал игру Николая Матвиенко против «Янг Бойз»
08 ноября 2024, 20:04 |
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Украинский экс-игрок «Шахтера» и футбольный тренер Александр Кучер прокомментировал игру Николая Матвиенка против «Янг Бойз» в прошедшем матче 4-го тура Лиги чемпионов:
«Довольно неплохо отыграл. Опасные подходы у «Янг Бойз» были, но Матвиенко и Бондарь действовали надежно. К ним особых претензий быть не может, я считаю».
Украинский тренер оценил выступление Матвиенко в 7.5 баллов из 10.
Александр Кучер про игру «Шахтера» и «Янг Бойз».
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