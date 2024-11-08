«Довольно неплохо сыграл». Кучер высказался про игру капитана Шахтера в ЛЧ

Украинский экс-игрок «Шахтера» и футбольный тренер Александр Кучер прокомментировал игру Николая Матвиенка против «Янг Бойз» в прошедшем матче 4-го тура Лиги чемпионов:



«Довольно неплохо отыграл. Опасные подходы у «Янг Бойз» были, но Матвиенко и Бондарь действовали надежно. К ним особых претензий быть не может, я считаю».

Украинский тренер оценил выступление Матвиенко в 7.5 баллов из 10.

Александр Кучер про игру «Шахтера» и «Янг Бойз».