«Он влияет на игру». Крауч призвал Челси выпускать Мудрика в топ-матчах
Бывший форвард увидел перемены в игре Михаила
Бывший форвард сборной Англии Питер Крауч поделился мнением о прогрессе в игре украинского вингера Челси Михаила Мудрика.
«Он выглядит более уверенным. В прошлом году был период, когда чувствовалось, что его уверенность разбилась вдребезги. Казалось, что он прячется и не хочет получать мяч. В те же моменты, когда он получал мяч, сразу терял его. Тогда было ощущение, что клуб потратил кучу денег впустую.
Но сейчас он снова обретает уверенность. Он выглядит острее, воздействует на игру и забивает. Его нужно использовать в топ-матчах», – сказал Крауч.
В текущем сезоне Мудрик сыграл в составе Челси 13 матчей и отличился 2 голами и 5 результативными передачами.
Мудрик 7 ноября отличился в матче Челси – Ноа, а его гол был признан лучшим в третьем туре Лиги конференций.
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