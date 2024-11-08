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  4. «Он влияет на игру». Крауч призвал Челси выпускать Мудрика в топ-матчах
Англия
08 ноября 2024, 19:38 | Обновлено 08 ноября 2024, 19:45
916
1

«Он влияет на игру». Крауч призвал Челси выпускать Мудрика в топ-матчах

Бывший форвард увидел перемены в игре Михаила

08 ноября 2024, 19:38 | Обновлено 08 ноября 2024, 19:45
916
1
«Он влияет на игру». Крауч призвал Челси выпускать Мудрика в топ-матчах
Getty Images/Global Images Ukraine. Питер Крауч

Бывший форвард сборной Англии Питер Крауч поделился мнением о прогрессе в игре украинского вингера Челси Михаила Мудрика.

«Он выглядит более уверенным. В прошлом году был период, когда чувствовалось, что его уверенность разбилась вдребезги. Казалось, что он прячется и не хочет получать мяч. В те же моменты, когда он получал мяч, сразу терял его. Тогда было ощущение, что клуб потратил кучу денег впустую.

Но сейчас он снова обретает уверенность. Он выглядит острее, воздействует на игру и забивает. Его нужно использовать в топ-матчах», – сказал Крауч.

В текущем сезоне Мудрик сыграл в составе Челси 13 матчей и отличился 2 голами и 5 результативными передачами.

Мудрик 7 ноября отличился в матче Челси – Ноа, а его гол был признан лучшим в третьем туре Лиги конференций.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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