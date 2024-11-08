«Он влияет на игру». Крауч призвал Челси выпускать Мудрика в топ-матчах

Бывший форвард сборной Англии Питер Крауч поделился мнением о прогрессе в игре украинского вингера Челси Михаила Мудрика.

«Он выглядит более уверенным. В прошлом году был период, когда чувствовалось, что его уверенность разбилась вдребезги. Казалось, что он прячется и не хочет получать мяч. В те же моменты, когда он получал мяч, сразу терял его. Тогда было ощущение, что клуб потратил кучу денег впустую.

Но сейчас он снова обретает уверенность. Он выглядит острее, воздействует на игру и забивает. Его нужно использовать в топ-матчах», – сказал Крауч.

В текущем сезоне Мудрик сыграл в составе Челси 13 матчей и отличился 2 голами и 5 результативными передачами.

Мудрик 7 ноября отличился в матче Челси – Ноа, а его гол был признан лучшим в третьем туре Лиги конференций.