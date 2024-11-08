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  4. Моуриньо хочет вернуться в Англию. Что известно?
Англия
08 ноября 2024, 19:19 | Обновлено 08 ноября 2024, 19:31
508
0

Моуриньо хочет вернуться в Англию. Что известно?

Жозе Моуриньо хочет стать новым тренером «Ньюкасла»

08 ноября 2024, 19:19 | Обновлено 08 ноября 2024, 19:31
508
0
Моуриньо хочет вернуться в Англию. Что известно?
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Португальский тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо хотел бы стать тренером «Ньюкасла», если Эдди Хау покинет клуб, сообщает The Guardian.

«Особенный» считает, что пост тренера «сорок» – лучший вариант в Англии, поскольку в «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме» он был (в «Челси» даже не раз). Моуриньо присоединился к «Фенербахче» только этим летом, однако уже рассматривает другие возможности. Коуч лично познакомился с главой управления «Ньюкасла» Ясиром аль-Румаяном и поддерживает с ним связь.

Доверие к Эдди Хау выросло после побед над «Челси» и «Арсеналом», но никто не обещает англичанину долгосрочное место работы, учитывая амбиции владельцев клуб – выход в Лигу чемпионов. Да и сам Хау не хочет покидать «Ньюкасл».

«Фенербахче» Моуриньо в этом сезоне идет на 3-м месте чемпионата Турции, в Лиге Европы занимают 21-ю позицию. «Ньюкасл» Хау занимает 11-ю позицию чемпионата Англии после 12 туров.

«Фенербахче» уступил АЗ со счетом 1:3 в Лиге Европы.

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Жозе Моуриньо Ньюкасл Фенербахче Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Данііл Киріяка Источник: The Guardian
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