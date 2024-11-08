Моуриньо хочет вернуться в Англию. Что известно?
Жозе Моуриньо хочет стать новым тренером «Ньюкасла»
Португальский тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо хотел бы стать тренером «Ньюкасла», если Эдди Хау покинет клуб, сообщает The Guardian.
«Особенный» считает, что пост тренера «сорок» – лучший вариант в Англии, поскольку в «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме» он был (в «Челси» даже не раз). Моуриньо присоединился к «Фенербахче» только этим летом, однако уже рассматривает другие возможности. Коуч лично познакомился с главой управления «Ньюкасла» Ясиром аль-Румаяном и поддерживает с ним связь.
Доверие к Эдди Хау выросло после побед над «Челси» и «Арсеналом», но никто не обещает англичанину долгосрочное место работы, учитывая амбиции владельцев клуб – выход в Лигу чемпионов. Да и сам Хау не хочет покидать «Ньюкасл».
«Фенербахче» Моуриньо в этом сезоне идет на 3-м месте чемпионата Турции, в Лиге Европы занимают 21-ю позицию. «Ньюкасл» Хау занимает 11-ю позицию чемпионата Англии после 12 туров.
«Фенербахче» уступил АЗ со счетом 1:3 в Лиге Европы.
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